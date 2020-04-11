سوناطراك: استئناف المناوبة في المحطات التشغيلية بالجنوب -

وزارة البيئة تطلق مسابقة وطنية عبر الأنترنت لفائدة أطفال المدارس أثناء فترة الحجر الصحي -

كوفيد-19: وضع الهياكل الصحية التابعة للضمان الاجتماعي تحت تصرف قطاع الصحة -

عمليات الدفع عبر الأنترنت ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة الصحية -

افريقيا: تأجيل مباريات نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية الى تاريخ غير محدد -

افريقيا: تأجيل مباريات نصف نهائي رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية الى تاريخ غير محدد -

تجمع كوديسا يطالب بالاسراع في خلق آلية مراقبة أممية لتقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة -

وهران: متحف الفن الحديث والمعاصر مامو وطموحاته الكبيرة -

أوبك +: اتفاق من اجل تخفيض كبير للانتاج على مدار سنتين -

كرة القدم: الجزائري مخلوفي يحتل وصافة أفضل الهدافين التاريخيين العرب في أوروبا -

كوفيد-19: الحالات التي خضعت للعلاج بالكلوروكين لم تتعرض الى مضاعفات -

فيروس كورونا : تسجيل 21 حالة وفاة جديدة تم تشخصيها من 30 مارس الى 10 أبريل الجاري -

كوفيد-19: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجمع ازيد من مليون أورو من التبرعات -

خبير: اتفاق أوبك+ سيرفع الأسعار ل فترة وجيزة -

فيروس كورونا: الهلال الأحمر الجزائري يسلم 200.000 كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات -

غريفيث يكشف عن مبادرة اممية لانهاء النزاع في اليمن -

انطلاق الطبعة الاولى للبطولة العربية للشدو كيك بوكسينغ من بعيد جراء فيروي كورونا -

المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم ابتداء من اليوم الجمعة -

هزة أرضية بقوة 3,2 درجة بولاية تيبازة -