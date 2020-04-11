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سوناطراك: استئناف المناوبة في المحطات التشغيلية بالجنوب

  أدرج يـوم : السبت, 11 نيسان/أبريل 2020 13:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرات
سوناطراك: استئناف المناوبة في المحطات التشغيلية بالجنوب

الجزائر- استأنف يوم السبت مجمع سوناطراك عمليات المناوبة لعماله بالوحدات التشغيلية المتواجدة بجنوب البلاد بعد فترة تعليق بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح المجمع في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك, بان "عمليات المناوبة لعمال سوناطراك على مستوى الوحدات التشغيلية في الجنوب استأنفت عن طريق الخطوط الجوية طاسيلي للطيران يوم السبت 11 أبريل, من مطارات الجزائر وعنابة".

آخر تعديل على السبت, 11 نيسان/أبريل 2020 13:59
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سوناطراك: استئناف المناوبة في المحطات التشغيلية بالجنوب
  أدرج يـوم : السبت, 11 نيسان/أبريل 2020 13:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرة   شارك

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