اجتماع أوبك: الاتفاق على خفض الانتاج بمعدل 10 مليون برميل يوميا منه 200.000 برميل بالنسبة للجزائر

الجزائر - اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و شركائها، عقب الاجتماع الوزاري التاسع الاستثنائي للأوبك وغير الأوبك (أوبك+) الذي انعقد من يوم الخميس الى الجمعة عبر تقنية "الويبينار"، على خفض الانتاج بمعدل 10 مليون برميل يوميا منه 200.000 برميل بالنسبة للجزائر و هذا خلال شهري مايو و يونيو بغية تحقيق استقرار اسعار النفط التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما اعلنه وزير الطاقة، محمد عرقاب.

و في تصريح لوأج عقب اشغال الاجتماع الوزاري التاسع الذي انعقد من يوم الخميس الى الجمعة، أكد السيد عرقاب ان الدول الاعضاء للأوبك و غير الأوبك قد قررت خفض الانتاج بمعدل 10 مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين (مايو و يونيو) بهدف تحقيق استقرار اسعار النفط التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

كما قررت دول الأوبك خفض انتاج النفط بمعدل 8 مليون برميل يوميا خلال السداسي الثاني من سنة 2020، يضيف الوزير.

إقرأ أيضا: اجتماع أوبك+: الجزائر تدعو لاتخاذ اجراءات "حاسمة و فورية"

و أوضح السيد عرقاب انه تم اتخاذ قرار ثالث من طرف هذه الدول يتعلق بخفض انتاج النفط بمعدل 6 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر يناير 2021 الى غاية شهر ابريل 2022.

و أشاد وزير الطاقة بهذه القرارات "الهامة" التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع، معتبرا ان هذه القرارات الثلاثة من شأنها استيعاب العرض الفائض للنفط المتواجد حاليا على مستوى السوق و وقف تراجع اسعاره.

كما ستسمح هذه القرارات من خفض الكميات الزائدة المتواجدة على مستوى مخزونات النفط العالمية، يضيف الوزير.

و بخصوص حصة خفض الانتاج الجزائري، اشار السيد عرقاب الى انها تقدر ب 200.000 برميل يوميا خلال شهري مايو و يونيو، قبل ان تصل الى 145.000 برميل يوميا خلال الشطر الثاني من سنة 2020.

و قال الوزير "تعتبر هذه التخفيضات ضرورية من اجل المساعدة على تحقيق استقرار سوق النفط"، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية و روسيا سيقومان بخفض انتاجهما بمعدل 5ر2 مليون برميل يوميا لكل منهما (اي بإجمالي 5 مليون برميل يوميا).

و باستثناء المكسيك التي لم يتم تحديد حصة خفضها للإنتاج، صادقت كل دول اوبك + على هذه القرارات الثلاثة.

و من جهة اخرى، اكد السيد عرقاب ان دول اوبك + اتفقت على اقناع الدول الاخرى المنتجة للنفط على الانضمام لهذه القرارات و هذا خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة ال20 الذي سيعقد اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو عن بعد.

و حسب وزير الطاقة، ستتكفل روسيا و المملكة العربية السعودية و المكسيك، بصفتهما اعضاء في مجموعة ال20، بهذه المهمة من اجل اشراك البلدان المنتجة الاخرى في عملية خفض اضافي بمعدل 5مليون برميل يوميا و هذا بهدف دعم الجهود الرامية الى تحقيق استقرار سوق النفط.