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فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها المتضررين اثر تعليق الرحلات الجوية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نيسان/أبريل 2020 20:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها المتضررين اثر تعليق الرحلات الجوية

الجزائر - اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية انها اتخذت إجراءات لطمأنة زبائنها المتضررين اثر تعليق الرحلات الجوية, تطبيقا لإجراءات منع انتشار وباء كورونا, حسب ما افاد به الخميس بيان للشركة.

وقال ذات المصدر: "تؤكد الخطوط الجوية الجزائرية أن الاستخدام اللاحق لتذاكر الطيران سيكون مجانيًا في نفس صنف التسعيرة وبدون أي وثيقة إضافية بمجرد استئناف الرحلات الجوية للرحلات الى غاية 31 مارس 2021".

كما اشارت شركة الطيران الى امكانية تعويض الزبائن على شكل مذكرة ائتمان (EMD / قسيمة صادرة عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية) صالحة لغاية 31 مارس 2021 وقابلة للتعويض في حالة عدم الاستخدام بعد هذا التاريخ, مشيرة إلى عدم ضرورة التنقل الى نقاط البيع حاليا.

و جاء في البيان ان "الخطوط الجوية الجزائرية تشكر زبائنها على تفهمهم و تبقى حريصة على تطور الوضع لاتخاذ جميع التدابير اللازمة تبعا لذلك".

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فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها المتضررين اثر تعليق الرحلات الجوية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نيسان/أبريل 2020 20:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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