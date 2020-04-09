البنوك تضع حيز التنفيذ تدابير حماية المؤسسات و وسائل الانتاج

الجزائر - إتخدت البنوك و المؤسسات المالية تدابير لحماية المؤسسات و وسائل الانتاج تطبيقا للتعليمة الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر و هذا ضمن السياق الحالي لتفشي وباء كورونا، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان ل جمعية البنوك و المؤسسات المالية .

و اوضح البيان ان البنوك و المؤسسات المالية "تؤكد تضامنها مع زبائنها و تظهر ارادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق و اختلال نشاطاتها".

و في هذا الاطار ستدرس البنوك و المؤسسات المالية -يضيف البيان- الوضعية الشخصية لكل زبون (افراد مهنيين و مؤسسات مصغرة و صغيرة و متوسطة و الشركات ...) باتخاذ تدابير مناسبة خاصة منها تأجيل او تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط و ما بعده و اعادة جدولة الديون الغير محصلة الى هذا التاريخ و ما يليه.

كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده.

كما سيتم الابقاء على قروض الاستغلال او تجديدها.و تكون هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 اشهر ابتداء من التاريخ المذكور سابقا.

بالاضافة الى ذلك، تستمر البنوك و المؤسسات المالية في ضمان الخدمات المعتادة للسماح لزبائنهم بتنفيذ مجمل العمليات البنكية، يضيف نفس البيان.