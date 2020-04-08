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فيروس كورونا: مجمع "صيدال" يحوز على كل الامكانيات التقنية لتصنيع دواء "الكلوروكين"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 19:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرات
فيروس كورونا: مجمع &quot;صيدال&quot; يحوز على كل الامكانيات التقنية لتصنيع دواء &quot;الكلوروكين&quot;

الجزائر- أكد وزير الصناعة و المناجم فرحات ايت علي براهم اليوم الأربعاء بالجزائر أن المجمع العمومي للصناعات الصيدلانية "صيدال" يحوز على جميع الامكانيات التقنية والكفاءات العالية تمكنه من انتاج عقار "الكلوروكين" الموجه لعلاج المصابين بفيروس"كورونا" المستجد.

     و أضاف السيد ايت علي خلال ندوة صحفية نشطها عقب  زيارة عمل قادته الى وحدة صناعة النسيج و الجلود بالشراقة التابعة لمجمع "جيتكس"و وحدة "بيوتيك " التابعة لمجمع صيدال الكائنة بالحراش أن انتاج عقار "الكلوروكين" يتطلب استيراد المادة الأولية من الخارج,  مضيفا انه في الوقت الحالي تحوز الجزائر على مخزون معتبر من الكلوروكين يصل إلى 324 الف جرعة.

     و تابع يقول أنه "في حالة  وجود حاجة لمادة الكلوروكين " يمكن توفير المادة الأولية في ظرف 15 يوما على الأكثر و تصنيعها في ظرف قياسي".

     من جانبها قالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال فطوم أقاسم ان المجمع بادر بإرسال طلب إلى البلد المصدر (الهند) لإيفاده بتسعيرة المواد الأولية المتعلقة بمادة الكلوروكين"مضيفة انها ستقوم باستيرادها إذا دعت الحاجة لتصنيع العقار محليا .

     و أضافت في ذات السياق ان مجمع صيدال يحوز على "الصيغة الكيمائية" لتصنيع الكلوروكين و هو قادر إن اقتضى الأمر على إنتاج الكميات الضرورية المستعجلة محليا لمجابهة هذا الوباء,

     و يعد الكلوروكين شكل مركب من الكينين المستخرج من أشجار الكينا، يستخدم منذ قرون لمعالجة الملاريا و قد اثبت نجاعته في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

     و كانت الجزائر قد باشرت منذ 23 مارس الفارط في استخدام هذا العقار على المرضى,

     و كانت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد أعلنت امس الثلاثاء عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 193حالة، بينما أكدت تعافي 113 حالة .

     وتظهر آخر الاحصائيات أن عدد المصابين الإجمالي عبر العالم تجاوز مليونا و380 ألف شخص، في حين وصلت حالات الوفاة إلى أكثر من 79 ألف حالة، في حين تعافى 297.379 شخصًا.

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فيروس كورونا: مجمع "صيدال" يحوز على كل الامكانيات التقنية لتصنيع دواء "الكلوروكين"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 19:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرة   شارك

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