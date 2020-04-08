عرقاب يؤكد على استمرارية توزيع الكهرباء و الغازو ينوه بجهود مستخدمي سونلغاز

الجزائر- أكد وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان خدمة توزيع الكهرباء و الغاز عبر الوطن "ستكون متواصلة وذات نوعية", منوها في السياق ذاته بجهود مستخدمي سونلغاز من اجل ضمان خدمة عمومية ذات نوعية في ظل هذه الأزمة الصحية.

و أوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى مقر شركة توزيع مجمع سونلغاز ببلوزداد (الجزائر), إن الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء و الغاز ستكون "متواصلة و ذات نوعية" عبر كامل التراب الوطني رغم بعض الصعوبات التي تفرضها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيد عرقاب ان "سونلغاز قد اتخذت جميع الإجراءات من اجل مواصلة الإنتاج في أحسن الظروف مع احترام جميع القواعد الصحية و الأمنية للمستخدمين", مؤكدا على ضرورة عدم تأثير هذا الوباء على تحضير فروع سونلغاز لجميع المواعيد سيما تلك المتعلقة بشهر رمضان.

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة مخاطبا مستخدمي سونلغاز "علينا مواصلة العمل من اجل تقديم خدمة عمومية أكثر تطورا تستجيب لتطلعات المواطن و ذلك بهدف التوصل الى رقمنة بنسبة 100 %", منوها ب "جميع المجهودات المبذولة من اجل تقديم هذه الخدمة العمومية" ذات النوعية لفائدة المواطن عبر توفير مادتين حيويتين تتمثلان في الكهرباء و الغاز.

وتابع يقول أمام مستخدمي مديرية توزيع سونلغاز "اشكر من خلالكم جميع مستخدمي شركة توزيع سونلغاز للجهود المعتبرة و التضحيات الهامة التي تبذلونها في ارض الميدان", مشيرا إلى تكيف عمال سونلغاز مع الظرف المتمثل في انتشار وباء فيروسكورونا المستجد دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطن.

كما أشار السيد عرقاب من جانب آخر إلى اهمية قرار سونلغاز المتمثل في تمديد فترة دفع الفواتير وذلك "حتى لا يتم الضغط على المواطن سيما في فترة الحجر الصحي".

وكان الوزير قد قام في الصبيحة بزيارة تفقدية إلى المحطة الكهربائية بالاربعاء (ولاية البليدة) التي تبلغ طاقتها الكلية 4 ×140 ميغاواط.

و نوه بهذه المناسبة بجهود مستخدمي المحطة لتفانيهم و عملهم بهدف ضمان استمرارية توفير الكهرباء على مستوى البليدة في ظرف يتميز بالحجر الصحي الكلي للولاية.