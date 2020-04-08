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ضرورة استفادة المهن الحرة والصناعات التقليدية من مساعدة لمواجهة الجائحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
ضرورة استفادة المهن الحرة والصناعات التقليدية من مساعدة لمواجهة الجائحة

الجزائر -اكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة الأربعاء على ضرورة استفادة المهن الحرة و الصناعات التقليدية من مساعدة خاصة من طرف الدولة لإعانتهم على مواجهة أثر جائحة كوفيد-19 على مداخيلهم.

     وصرح السيد لعباطشة على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا "لقد اعتدنا الحديث فقط عن المؤسسات وأجور عمالها ولكن يجب الحديث أيضا عن المهن الصغيرة. هي أيضا يجب ان تستفيد من مساعدة ومن متابعة للتمكن من إيجاد آليات (مساعدة).

     وأضاف قائلا "انها مهن صغيرة ولديها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية وتستحق المرافقة والاهتمام بنفس درجة المؤسسات", مذكرا في هذا السياق بالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية, بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المُصغرة و التكفل بها و كذا نشاطات الصناعات التقليدية التي تأثرت بالجائحة.

     و عبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين و بعض منظمات أرباب العمل يوم الثلاثاء الماضي في بيان مشترك عن "انشغالات" العمال و أرباب العمل الجزائريين تجاه عواقب هذه الأزمة الصحية على آلة الانتاج الوطنية والشغل، مجددين "التزامهم دون تحفظ" بالمساهمة في مساعي السلطات العمومية و كذا "التزامهم التضامني" مع الشعب من خلال نشاطات تضامنية تجاه السكان و دعم الهياكل الصحية و العمال الصحيين.

     وأشاد الموقعون من جهة أخرى بإجراءات الحجر الصحي الكامل والجزئي والتضامن التي أقرتها السلطات العليا للبلد من اجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وكذا تلك المتعلقة بتموين السكان بالمواد الغذائية. 

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ضرورة استفادة المهن الحرة والصناعات التقليدية من مساعدة لمواجهة الجائحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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