 اجتماع اوبيب/ خارج الاوبيب: ضمان شروط التوازن من اجل ضمان انتعاش السوق

الجزائر- أوضح وزير الطاقة, محمد عرقاب يوم الاربعاء بالجزائر ان اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) و بلدان خارجالاوبيب الذي سيعقد غدا الخميس عن طريق ندوة عن بعد يجب ان يتوصل الى ضمان الشروط التي من شانها تحقيق توازن السوق النفطية.

و خلال زيارة ميدانية الى مديرية التوزيع لسونلغاز ببلدية بلوزداد (الجزائر العاصمة), اكد الوزير ان هذا الاجتماع "سيكون مثمرا دون شك من اجل التوصل الى توزان السوق بين بلدان الاوبيب و شركائنا خارج الاوبيب من خلال اجراءات سنتخذها غدا".

و سيسمح ذاك حسب قوله بانتعاش السوق البترولية قصد تلبية مطالب البلدان المنتجة للذهب الاسود و المستهلكة له. كما اضاف ان "الجزائر تتعاون مع جميع بلدان الاوبيب و خارج الاوبيب من اجل التوصل الى تخفيض الانتاج".

و حسب السيد عرقاب فان استقرار السوق النفطية العالمية سيسمح بمواصلة التنمية في هذا القطاع لمجموع البلدان لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة .

يذكر ان منظمة الاوبيب و حلفائها وجهت دعوة ل 10 بلدان اخرى منها الولايات المتحدة لحضور الاجتماع المقرر غدا الخميس في محاولة لتحقيق استقرار سوق الخام.

و من شان هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد عن بعد السماح بمناقشة تقليص جماعي للانتاج قد يبلغ 10 مليون برميل يوميا حسب الهدف الذي عرضه الجمعة

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