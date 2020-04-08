 اجتماع اوبيب/ خارج الاوبيب: ضمان شروط التوازن من اجل ضمان انتعاش السوق

و خلال زيارة ميدانية الى مديرية التوزيع لسونلغاز ببلدية بلوزداد (الجزائر العاصمة), اكد الوزير ان هذا الاجتماع "سيكون مثمرا دون شك من اجل التوصل الى توزان السوق بين بلدان الاوبيب و شركائنا خارج الاوبيب من خلال اجراءات سنتخذها غدا".
و سيسمح ذاك حسب قوله بانتعاش السوق البترولية قصد تلبية مطالب البلدان المنتجة للذهب الاسود و المستهلكة له.
كما اضاف ان "الجزائر تتعاون مع جميع بلدان الاوبيب و خارج الاوبيب من اجل التوصل الى تخفيض الانتاج".
و حسب السيد عرقاب فان استقرار السوق النفطية العالمية سيسمح بمواصلة التنمية في هذا القطاع لمجموع البلدان لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة .
يذكر ان منظمة الاوبيب و حلفائها وجهت دعوة ل 10 بلدان اخرى منها الولايات المتحدة لحضور الاجتماع المقرر غدا الخميس في محاولة لتحقيق استقرار سوق الخام.
و من شان هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد عن بعد السماح بمناقشة تقليص جماعي للانتاج قد يبلغ 10 مليون برميل يوميا حسب الهدف الذي عرضه الجمعة
الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين