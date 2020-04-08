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 اجتماع اوبيب/ خارج الاوبيب: ضمان شروط التوازن من اجل ضمان انتعاش السوق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
 اجتماع اوبيب/ خارج الاوبيب: ضمان شروط التوازن من اجل ضمان انتعاش السوق

الجزائر- أوضح وزير الطاقة, محمد عرقاب يوم الاربعاء بالجزائر ان اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) و بلدان خارجالاوبيب الذي سيعقد غدا الخميس عن طريق ندوة عن بعد يجب ان يتوصل الى ضمان الشروط التي من شانها تحقيق توازن السوق النفطية. 

     و خلال زيارة ميدانية الى مديرية التوزيع لسونلغاز ببلدية بلوزداد (الجزائر العاصمة), اكد الوزير ان هذا الاجتماع "سيكون مثمرا دون شك من اجل التوصل الى توزان السوق بين بلدان الاوبيب و شركائنا خارج الاوبيب من خلال اجراءات سنتخذها غدا".

     و سيسمح ذاك حسب قوله بانتعاش السوق البترولية قصد تلبية مطالب البلدان المنتجة للذهب الاسود و المستهلكة له.

     كما اضاف ان "الجزائر تتعاون مع جميع بلدان الاوبيب و خارج الاوبيب من اجل التوصل الى تخفيض الانتاج".

     و حسب السيد عرقاب فان استقرار السوق النفطية العالمية سيسمح بمواصلة التنمية في هذا القطاع لمجموع البلدان لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة .

     يذكر ان منظمة الاوبيب و حلفائها وجهت دعوة ل 10 بلدان اخرى منها الولايات المتحدة لحضور الاجتماع المقرر غدا الخميس في محاولة لتحقيق استقرار سوق الخام.

     و من شان هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يعقد عن بعد السماح بمناقشة تقليص جماعي للانتاج قد يبلغ 10 مليون برميل يوميا حسب الهدف الذي عرضه الجمعة

الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 

 

     

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 اجتماع اوبيب/ خارج الاوبيب: ضمان شروط التوازن من اجل ضمان انتعاش السوق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 18:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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