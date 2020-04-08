صناعة: مخطط لإعادة بعث الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص قيد التحضير

الجزائر - أعلن وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي براهم اليوم الأربعاء بالجزائر عن مخطط قيد التحضير لإعادة بعث آلة الانتاج الوطني في جميع المجالات يشمل القطاعين العام و الخاص بهدف دعم المجمعات والمؤسسات المنتجة على مختلف المستويات .

و أوضح السيد آيت علي خلال ندوة صحفية بعد زيارة قام بها إلى وحدة صناعة النسيج و الجلود بالشراقة التابعة لمجمع "جيتكس" و وحدة بيوتيك لمجمع صيدال بالحراش " أن عملية إعادة بعث المجمعات الاقتصادية الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة من خلال مخطط قيد التحضير تدخل في إطار استراتيجية القطاع الرامية لتعزيز الالة الانتاجية المحلية ما يسهم في تلبية الحاجيات الوطنية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاستيراد.

و أكد ان الهدف الرئيسي من هذا المخطط هو خلق صناعة وطنية كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي و تأمين جميع الاحتياجات الوطنية لاسيما في أزمنة الأوبئة و الكوارث.

و أبرز ان إعادة بعث هذه المجمعات الوطنية ومرافقتها في مساعي الهيكلة والدعم المالي سيكون مشروط بتمتع المنتجين بنسبة إدماج عالية.

و ذكر انه في تسعينيات القرن الماضي كانت المجمعات العمومية توفر 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية في مختلف المجالات الطبية و النسيجية والكهرو-منزلية و غيرها من المجالات غير انه بعد فتح السوق الوطنية تقهقر الانتاج الوطني مما يستوجب إعادة بعث المجمعات الاقتصادية المنتجة.

و أضاف في ذات السياق ان أزمة جائحة "كوفيد-19" أثبتت ان المؤسسات الجزائرية قادرة على الابداع و تحويل نشاطاتها إلى نشاطات أخرى تخص إنتاج مواد تلبي الحاجيات الظرفية للسوق الوطنية على غرار الأقنعة الطبية و مواد التعقيم.

== تحويل نشاط مجمع "جيتكس" إلى صناعة الأقنعة الطبية و "صيدال" إلى انتاج المعقمات ==

وصرح الوزير بمقر وحدة صناعة النسيج و الجلود بالشراقة التابعة للمجمع العمومي"جيتكس" ان هذا الأخير المختص في صناعة الأنسجة و الجلود تمكن من تحويل نشاطه ظرفيا لسد حاجيات السوق الوطنية حيث توصل حاليا الى انتاج 5 ملايين قناع طبي شهريا.

وأضاف السيد آيت علي أن المجمع يملك الامكانيات لرفع الانتاج إلى 6 ملايين قناع طبي في الشهر.

و بعد زيارة لوحدة بيوتيك المتخصصة في إنتاج دواء "البراسيتامول "بالحراش التابعة لمجمع "صيدال" قال الوزير ان كمية انتاج مادة البراستمول و فيتامينات "سي" من طرف وحدات صيدال كفيلة بضمان تموين السوق الوطنية بهذه المواد لعدة أشهر.

و أشار إلى أن مجمع صيدال تمكن في ظرف قياسي من تحويل نشاطه و إنتاج كمية كبيرة من المواد المعقمة (2.000 لتر اسبوعيا من هلام كحولي مائي) لتلبية حاجيات السوق الوطنية خلال جائحة كوفيد-19،

و أضاف في ذات الصدد انه تم الطلب من المجمعات الاقتصادية تحت وصاية الوزارة تحويل نشاطاتها الانتاجية وفقا للحاجيات المتعلقة بوباء "كورونا" ، و أكد انه تم إعطاء تسهيلات بنكية و جمركية لجميع المنتجين بدون استثناء القادرين على التدخل بتوفير المعدات اللازمة لمجابهة الوباء.