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تسريب اشاعة حول غلق محطات الوقود: مصالح الأمن تلقي القبض على المسرب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 10:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
تسريب اشاعة حول غلق محطات الوقود: مصالح الأمن تلقي القبض على المسرب

الجزائر- كشفت وزارة التجارة عن تقديمها شكوى لدى مصالح الأمن بعد صدور شائعة تنسب اليها "غلق محطات الوقود" من طرف شخص مجهول الهوية مما سمح لمصالح الأمن بالقبض عليه في وقت قياسي, حسبما افاد به يوم الثلاتاء بيان للوزارة.

واضح البيان بان الوزارة "رفعت شكوى رسمية ضد هذا الشخص لمتابعته قضائيا, والذي تم الإستماع له لدى المصالح القضائية المختصة لولاية البليدة وتم ايداعه السجن المؤقت الى غاية محاكمته".

و اكدت الوزارة في بيانها انها "لن تتوانى في المتابعة القضائية و عدم التسامح مع أي شخص أو هيئة كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو قرار مغلوط لمغالطة الرأي العام و نشر الأكاذيب وزرع البلبلة خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم ".

و بهذه المناسبة, أشاد وزير التجارة السيد كمال رزيق "بالاحترافية و السرعة و النجاعة في توقيف مروج هذه الاشاعات التي تضر بالوطن و المواطن".

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 11:02
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تسريب اشاعة حول غلق محطات الوقود: مصالح الأمن تلقي القبض على المسرب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 10:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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