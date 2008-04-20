منظمة العمل الدولية ترجح إلغاء 195 مليون وظيفة في العالم بسبب فيروس كورونا -

كوفيد-19: منتدى رؤساء المؤسسات يدعو الى وضع مخطط انعاش اقتصادي -

تسريب اشاعة حول غلق محطات الوقود: مصالح الأمن تلقي القبض على المسرب -

فيروس كورونا: فرحات أيت علي يشيد بجهود صيدال للتصدي للوباء -

اليوم العالمي للصحة : الرئيس تبون يوجه تحية تقدير و امتنان للأطباء و أسرة قطاع الصحة -

سياحة: مجلة فوربس تدعو المسافرين لاكتشاف مزيج من الروائع في الجزائر -

اللجنة الوزارية للفتوى : احتكار السلع ورفع اسعارها من الكبائر -

فيروس كورونا: أكثر من 1.5 مليون إصابة ونحو 75 ألف وفاة عالميا -

إطلاق حملة البليدة مانسيناكش لبيع مستلزمات لاعبي الفريق الوطني لمساعدة العائلات المعوزة -

فيروس كورونا: 45 حالة مؤكدة جديدة و20 حالة وفاة في الجزائر خلال 24 ساعة -

مكافحة الإرهاب: كشف مسدس رشاش وثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس والجلفة -

وزارة التجارة تقرر المنع الفوري لعمليات بيع السميد المباشر للمواطنين -

الوزير الأول يذكر الولاة و الهيئات المعنية بضرورة التطبيق الصارم للتدابيرالمتخذة للوقاية من فيروس كورونا -

الحجر الصحي: استجابة المواطنين بلغت 95 % على مستوى الولايات المعنية -

تزويد أكثر من 000 .186 مؤسسة برقم التعريف الاحصائي خلال السداسي الأول من 2019 -

تربية: تأجيل امتحان إثبات المستوى الخاص بالمتعلمين عن بعد -

تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي -

وباء كورونا : بنك الجزائر يتخذ إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة -

مستغانم: دورة في الشطرنج عبر الانترنت بين 10 و14 أبريل الجاري -