كوفيد-19: منتدى رؤساء المؤسسات يدعو الى وضع مخطط انعاش اقتصادي

و أشار السيد اغلي في محاضرة مرئية عن بعد "لقد تأثرنا كثيرا بهذه الازمة الصحية (...) نحن على تواصل دائم مع أعضاء المنتدى و وصلتنا اصداء جد سلبية حيث أن فيروس كوفيد 19 لا يقتل البشر فحسب بل هو بصدد قتل العديد من المؤسسات".
و أضاف في ذات السياق "تعاني المؤسسات من ازمة تمر بها جل القطاعات", مطالبا "بالإبقاء على النشاط الاقتصادي مهما تطلب الأمر ذلك", قائلا "يجب ان نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مناصب العمل لأطول مدة ممكنة".
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و أشار السيد عقلي إلى اهمية مخطط انعاش اقتصادي لما بعد الأزمة الصحية معتبرا ان المؤسسات التي هي "جيش الغد" تحتاج إلى تمديد آجال دفع المستحقات الجبائية و شبه الجبائية و التأجيل التلقائي للالتزامات البنكية.