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كوفيد-19: منتدى رؤساء المؤسسات يدعو الى وضع مخطط انعاش اقتصادي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 09:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
كوفيد-19: منتدى رؤساء المؤسسات يدعو الى وضع مخطط انعاش اقتصادي

الجزائر- دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي اغلي يوم الثلاثاء إلى وضع مخطط انعاش اقتصادي للتقليل من انعكاسات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني و انقاذ المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات.

و أشار السيد اغلي في محاضرة مرئية عن بعد "لقد تأثرنا كثيرا بهذه الازمة الصحية (...) نحن على تواصل دائم مع أعضاء المنتدى و وصلتنا اصداء جد سلبية حيث أن فيروس كوفيد 19 لا يقتل البشر فحسب بل هو بصدد قتل العديد من المؤسسات".

و أضاف في ذات السياق "تعاني المؤسسات من ازمة تمر بها جل القطاعات", مطالبا "بالإبقاء على النشاط الاقتصادي مهما تطلب الأمر ذلك", قائلا "يجب ان نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مناصب العمل لأطول مدة ممكنة".

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و أشار السيد عقلي إلى اهمية مخطط انعاش اقتصادي لما بعد الأزمة الصحية معتبرا ان المؤسسات التي هي "جيش الغد" تحتاج إلى تمديد آجال دفع المستحقات الجبائية و شبه الجبائية و التأجيل التلقائي للالتزامات البنكية.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 09:27
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كوفيد-19: منتدى رؤساء المؤسسات يدعو الى وضع مخطط انعاش اقتصادي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 09:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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