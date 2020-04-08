تسريب اشاعة حول غلق محطات الوقود: مصالح الأمن تلقي القبض على المسرب

الجزائر- كشفت وزارة التجارة عن تقديمها شكوى لدى مصالح الأمن بعد صدور شائعة تنسب اليها "غلق محطات الوقود" من طرف شخص مجهول الهوية مما سمح لمصالح الأمن بالقبض عليه في وقت قياسي, حسبما افاد به يوم الثلاتاء بيان للوزارة.

واضح البيان بان الوزارة "رفعت شكوى رسمية ضد هذا الشخص لمتابعته قضائيا, والذي تم الإستماع له لدى المصالح القضائية المختصة لولاية البليدة وتم ايداعه السجن المؤقت الى غاية محاكمته".

و اكدت الوزارة في بيانها انها "لن تتوانى في المتابعة القضائية و عدم التسامح مع أي شخص أو هيئة كانت تستعمل اسم الوزارة في أي تصريح أو قرار مغلوط لمغالطة الرأي العام و نشر الأكاذيب وزرع البلبلة خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم ".