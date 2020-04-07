وكالة عدل تمدد آجال دفع مستحقات الإيجار بشهر آخر

الجزائر - أعلن فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "جيستيمو" يوم الاثنين عن تمديد مدة دفع مستحقات الايجار بشهر لفائدة قاطني سكنات البيع بالايجار "عدل"، وذلك في إطار التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19.

وأوضحت "جيستيمو" في بيان نشر على صفحة وكالة "عدل" على الفايسبوك أنه "تم تمديد آجال تسديد فاتورة الايجار والاعباء لمدة شهر أخر عن الموعد المقرر" مضيفة أن هذا القرار يهدف "للتقليص من عملية تنقل الأشخاص وكإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انشار كورونا".

وجاء القرار -حسب البيان- "للحفاظ على صحة المنتسبين وقاطني سكناتها وتماشيا مع قرارات وتعليمات السلطات العليا البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطن والمجتمع من تفشي جائحة كورونا".

وعلى هذا الاساس، تم تمديد آجال دفع الاشتراكات الشهرية "تجنبا لأي احتكاك من شأنه نقل أو تناقل هذا الوباء بالاضافة الى ايمان الوكالة بضرورة الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي"، يضيف نفس المصدر.

وكانت "جيستيمو" اتخذت قرارا مماثلا شهر مارس الماضي كإجراء ينخرط في نفس المساعي الوقائية من الوباء.