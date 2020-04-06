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نفطال تطلق خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود لزبائنها الرئيسيين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 00:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
نفطال تطلق خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود لزبائنها الرئيسيين

الجزائر - أطلقت الشركة الوطنية لتسويق المنتجات البترولية (نفطال) خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود لفائدة زبائنها الرئيسيين (مؤسسات و هيئات)، حسبما أكده اليوم الاثنين مدير الاتصال بالشركة جمال شردود.

وأوضح السيد شردود في تصريح لواج انه "أصبح بإمكان زبائننا الرئيسيين المتوفرين على بطاقة الدفع الالكتروني للوقود أن يعبئوا عن بعد بطاقاتهم من خلال القيام بتحويلات بنكية أو بريدية لتزويد حساباتهم دون الحاجة إلى التنقل لوكالاتنا".

وأضاف ذات المصدر أن "هذا الإجراء قد اتخذ من اجل التقليص من التنقلات، سيما في هذه الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد و التي تتميز بانتشار وباء فيروس كورونا".

كما أشار إلى أن بطاقات الوقود الالكترونية "بطاقة نفطال"، مخصصة للزبائن المؤسساتيين و الهيئات التي لها حظيرة سيارات كبيرة، مما يسمح بالدفع الالكتروني للوقود على مستوى محطات الخدمات التابعة لهذه المؤسسة.

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نفطال تطلق خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود لزبائنها الرئيسيين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 00:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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