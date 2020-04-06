توسيع الحجر الصحي: شركات التأمين تقرر العمل بدوام جزئي لضمان خدماتها  

الجزائر - قامت اغلبية شركات التامين بتعديل ساعات العمل على مستوى وكالاتها التجارية من اجل ضمان استمرار تقديم خدماتها لفائدة المؤمنين.

و من اجل التكيف مع الاجراءات الجديدة المتعلقة بتوسيع الحجر الصحي الجزئي على مجموع ولايات الوطن (من الساعة 19 الى ال07 صباحا) و تمديد الحجم الساعي ( الساعة ال15 ال07 صباحا) لتسع ولايات، لجأت شركات التامين الى تحديد ساعات عملها على مستوى وكالاتها.

و سيسمح هذا التدبير لشركات التأمين بضمان استمرار تقديم خدماتها لزبائنها لاسيما المؤمنين في فرع السيارات .

في هذا الاطار، اعلنت الشركة الوطنية للتأمينات ان ساعات العمل بالنسبة لوكالاتها يمتد من ال08 و 30 د صباحا الى الساعة ال13 زوالا بالنسبة للولايات المعنية بالحجر الصحي من ال15 الى ال07 صباحا فيما تمتد ساعات العمل من ال08 صباحا و 30 دقيقة الى الساعة ال15 زوالا بالنسبة لجميع الولايات الاخرى.

كما قررت الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين تقليص حجم ساعات العمل لوكالاتها من الساعة ال08 و 30 د إلى الساعة 13 زوالا بالولايات الخاضعة للحجر الصحي من الساعة ال15 الى ال07 صباحا مع الابقاء على نفس ساعات العمل بالولايات الاخرى حسب الشركة.

نفس الاجراء اتخذته الشركة الجزائرية للتامينات التي أعلمت زبائنها بان ساعات العمل ستمتد من ال08 و 30 د الى الساعة ال13 بالنسبة للوكالات التجارية لكل من الجزائر العاصمة و وهران و بجاية و تيزي وزو و تلمسان و المدية و عين الدفلى و تيبازة و سطيف اي الولايات المعنية بالحجر الصحي من ال15 الى 07 صباحا .

بدورها لجأت شركات اخرى على غرار كاش للتامينات إلى العمل بدوام جزئي من الساعة ال08 و 30 د الى ال13 زوالا عبر جميع ولايات الوطن تطبيق لإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة انتشار وباء كورونا .

ويذكر ان اجراء الحجر الصحي الجزئي ( الساعة 19 الى 07 صباحا) تم توسيعه ليشمل جميع ولايات الوطن ابتداء من امس الاحد فيما تم تمديده من الساعة ال15 الى ال07 صباحا بالنسبة لتسع ولايات و هي الجزائر العاصمة و وهران و بجاية و سطيف و تيزي وزو و تيبازة و تلمسان و عين الدفلى و المدية. و تبقى ولاية البليدة تخضع للحجر الصحي الكامل .

و كانت شركات التامين قد اتخذت من قبل عدة اجراءات من اجل تقليل تنقلات الزبائن الى وكالاتها لاسيما الاكتتاب و تجديد التامين على السيارة عن بعد وتمديد اجال التصريح عن الكوارث.

و بخصوص ولاية البليدة التي تبقى خاضعة للحجر الصحي الكامل، لجات اغلبية شركات التامين الى التجديد الالي لعقود تامين السيارات لمواطني هذه الولاية.