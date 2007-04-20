تمديد الحجر الصحي: بنك الجزائر الخارجي يمدد العطلة الاستثنائية المدفوعة الاجر لغاية 19 ابريل

الجزائر- اعلن ابنك الجزائر الخارجي، اليوم الإثنين، في بيان له عقب تمديد فترة الحجر الصحي، عن تمديد العطلة الاستثنائية المدفوعة الاجر لمستخدميه لغاية 19 ابريل، و كذا مواصلة ضمان جميع الإجراءات المتخذة سلفا في إطار مواجهة وباء كورونا و ضمان سير مصالحه.

و أوضح البيان انه "بعد قرار السلطات العمومية بتمديد فترة الحجر الصحي و الإجراءات في إطار مواجهة وباء كورونا، فإن بنك الجزائر الخارجي يمدد جميع الإجراءات التي اتخذها سلفا، خصوصا العطلة الاستثنائية المدفوعة الاجر لغاية 19 ابريل".

كما اكد البنك على مواصلة ضمان الخدمة بجميع مصالحه المركزية ووكالاته عبر الوطن وتكييفها مع الوضع الحالي التزاما بالتعليمات الجديدة والمستجدة للسلطات العمومية.وإذ يحرص البنك على مواصلة العمل في مثل هذه الظروف، فإنه يصر على تشديد معايير الأمن والسلامة عبر جميع مصالحه المجهزة بوسائل النظافة والتعقيم والحماية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حسب نفس المصدر.