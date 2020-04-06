فيروس كورونا: دعوة إلى تفعيل "السياحة الافتراضية" للترويج لوجهة الجزائر 

ا لجزائر- أسدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، توجيهات الى جميع المؤسسات تحت الوصاية يحثهم فيها على ضرورة تعزيز "السياحة الافتراضية" قصد الترويج لوجهة الجزائر، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد مرموري دعا في توجيهاته إلى "اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التضامنية الرامية لخلق ديناميكية ترويجية افتراضية للوجهة السياحية +الجزائر+ في عز الأزمة الصحية العالمية +كوفيد 19+"، يحثهم فيها على ضرورة "تعزيز السياحة الرقمية وتفعيل ما أصبح يعرف اليوم بالسياحة الافتراضية أو سياحة المنازل والترويج الرقمي للصناعة التقليدية من خلال برمجة الزيارات الافتراضية التي تساهم في الترويج لوجهة الجزائر وللمنتج التقليدي الجزائري دون عناء التنقل".

ومن شأن هذه الإجراءات --حسب ذات المصدر-- أن تساهم في "اختيار المقصد السياحي الداخلي واختيار منتجات الصناعة التقليدية الوطنية ما بعد وباء كورونا"، وهو ما يتماشى مع "سياسة الحملة التوعوية الدولية لكافة فيروس كورونا المستجد التي أطلقتها المنظمة العالمية للسياحة تحت شعار +البقاء في المنزل اليوم يعني السفر غدا+".

وأفاد البيان أن هذه التقنية الجديدة متوفرة عبر صفحات الفايسبوك، التويتر والإنستغرام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أو البوابة الجزائرية للسياحة "visitalgeria".