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إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 15:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

الجزائر – صادق المجلس الإسلامي الأعلى على إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

وستقوم هذه الهيئة بمنح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك و المؤسسات المصرفية و هي "المهمة التي ستكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الاسلامية"، وفقا لنفس المصدر.

و يأتي إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تنفيذا للنظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك و المؤسسات المالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16.

" و سيعمل النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية و قواعد ممارستها الذي يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة على تحقيق هدفين رئيسين وهما: التقليل من ظاهرة الاكتناز المالي و الاستجابة للمواطنين الراغبين في التعامل بهذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية و التقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية في إطار التوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذا النظام"، يضيف بيان المجلس الإسلامي الأعلى.

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إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 15:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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