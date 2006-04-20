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كوفيد-19: المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقدم هبة للصيدلية المركزية للمستشفيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 13:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات

 

الجزائر- قدمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وشركاؤها الاقتصاديون يوم الاثنين بالجزائر هبة تتمثل في معدات ومستلزمات طبية وضعتها  تحت تصرف الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وتندرج هذه الهبة في إطار الحملة التضامنية الوطنية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة لمساعدة المصالح الطبية على مواجهة وباء كوفيد-19 بتوفير الوسائل اللازمة.

وتتمثل المستلزمات والمعدات الطبية الممنوحة في 60 سرير إنعاش و60 فراش مخصص لأسرة الانعاش و60 طاولة سرير و1.500 طقم فراش ازرق و120 أغطية سرير من 3 قطع و 65 غطاء سرير ذو قطعة واحدة و65 وسادة و19 مكثف أكسجين محمول مزودة ببطاريات 5 لتر و26 مكثف اكسجين و10 مستخرج للأكسجين.

وأكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالمناسبة أن العملية نظمت في اطار الحملة التضامنية الوطنية التي شرع فيها عقب انتشار وباء كوفيد-19 في عدة ولايات من الوطن, والتي تتطلب تظافر كل الجهود لمواجهة آثارها والتخفيف عن المرضى والأسلاك الطبية.

وكانت عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية عمومية وخاصة قد شرعت في حملات تضامنية لتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وتموين الولايات المتضررة من انتشار الوباء بالمواد الغذائية ومستلزمات الوقاية من اقنعة وهلام معقم وقفازات وغيرها من المنتجات الضرورية  في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقدم هبة للصيدلية المركزية للمستشفيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 13:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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