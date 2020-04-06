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توسيع الحجر الصحي: نفطال تؤكد على توفر المنتجات النفطية

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 18:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
توسيع الحجر الصحي: نفطال تؤكد على توفر المنتجات النفطية

الجزائر- ستواصل الشركة الوطنية لتسويق المواد النفطية (نفطال)، ضمان التموين العادي للسوق بالمنتجات النفطية، رغم توسيع إجراءات الحجر الصحي، حسبما أكده اليوم الأحد مدير الاتصال بالشركة جمال شردود.

وأوضح السيد شردود، في تصريح لواج، انه على ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، سيما توسيع الحجر الصحي الجزئي على كل الولايات و كذا تمديد ساعاته على البعض الآخر، فان نفطال تجدد التأكيد أن هذه الإجراءات ليس لها أي تأثير على توزيع المنتجات البترولية".

كما أشار إلى أن نفطال، قد اتخذت "جميع التدابير من اجل تلبية الطلب الوطني من الوقود و غاز البوتان"، مضيفا أن "هذه الوفرة راجعة إلى خصوصية نشاط توزيع المنتجات النفطية، سيما المرونة في خريطة التوزيع التي تسمح للمؤسسة بالتكيف مع أي وضعية يمكن أن تحدث بسبب قرارات مماثلة".

للتذكير أن إجراء الحجر الصحي الجزئي (19 سا-07 سا) سيوسع لمجموع ولايات الوطن ابتداء من اليوم.

كما تم تمديد الحجم الساعي للحجر الصحي ليصبح ما بين الساعة الثالثة (15.00 سا) زوالا إلى غاية الساعة السابعة (07.00 سا) صباحا، بالنسبة لتسع (09)

ولايات هي: الجزائر و وهران و بجاية و سطيف و تيزي وزو و تيبازة وتلمسان وعين الدفلى و المدية، في حين تبقى ولاية البليدة خاضعة لإجراء الحجر الصحي الكلي.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 01:14
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توسيع الحجر الصحي: نفطال تؤكد على توفر المنتجات النفطية
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 18:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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