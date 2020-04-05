الصندوق الوطني للتحكم في الطاقات المتجددة : تحديد كيفيات المتابعة و التقييم

الجزائر - تم تحديد كيفيات المتابعة و التقييم للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و المشتركة في قرار وزاري مشترك تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 19.

و فيما يخص الطاقات المتجددة و الانتاج المشترك فتوجه المخصصات المحددة في النفقات لتمويل التكاليف الاضافية عن انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة والطاقات المتجددة او الانتاج المشترك و النشاطات و المشاريع الاخرى غير تكاليف الاضافية الناتجة عن انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و الانتاج المشترك.

و حسب القرار فان المستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الاضافية الناتجة عن انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة او المشتركة هو المتعامل الذي ابرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد او عدة منتجين .

و يمكن للمتعامل ان يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الاضافية الناتجة عن انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الطاقات المتجددة او المشتركة.

وتحدد قائمة المتعاملين الذين تم قبولهم للاستفادة من التعويض بعنوان التكاليف الاضافية الناتجة عن انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة او المشتركة من طرف الوزير المكلف بالطاقة. كما تحدد هذه القائمة المشاريع وموضوع عقود الشراء و المنتجين المعنيين.

و فيما يخص النشاطات و المشاريع غير تلك المعنية بالتكاليف الاضافية الناتجة عن انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة او المشتركة فيحدد الوزير المكلف بالطاقة و بموجب مقرر اولويات تنفيذ النشاطات و المشاريع المسجلة في اطار برنامج الطاقات المتجددة او المشتركة.

كما تحدد شروط و معايير منح مزايا الصندوق فيما يخص فئة النشاطات و المشاريع المسجلة في برنامج الطاقات المتجددة او المشتركة. بالاضافة الى تحديد انواع المزايا و كذا مستوى نسبتها المئوية و سقفها بعد الحصول على رأي وزارة المالية.

و تطلق دعوات من طرف وزرة الطاقة تجاه المتعاملين لابداء الاهتمام من اجل استقبال مقترحات النشاطات او المشاريع المسجلة.

و يجب ان تحدد دعوات ابداء الاهتمام الانواع و التكاليف المرجعية و قدرات النشاطات و المشاريع او محتويات الدراسات و كذا المستويات القصوى للمساهمة الموافقة للصندوق.

و تحدد الاهلية لاعانات صندوق النشاطات المشاريع المقترحة نتيجة لدعوة ابداء الاهتمام التي اطلقتها وزارة الطاقة اعتمادا على مساهمة هذه الاخيرة في ترقية الطاقات المتجددة او المشتركة و مدة تنفيذها و موقعها و مبلغ الاعانة المطلوبة.

كما تودع الملفات لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة و تتضمن طلب المستفيد للإعانة و تقديم المستفيد لكل المعلومات الشخصية و نشاطه او مشروعه و الاهداف المسطرة و النتائج المتوقعة.

و يتم تقييم مقترحات النشاطات او المشاريع على اساس معايير الاهلية المحددة مسبقا نتيجة لدعوات ابداء الاهتمام الذي يؤذي الى وضع قائمة الناشطات والمشاريع المؤهلة لمساعدة الصندوق المجددة في النفقات.

و يصادق المكلف بالطاقة على قائمة الاعمال و المشاريع المقبولة بعد الحصول على رأي وزارة المالية.

و يبلغ المستفيدون من النشاطات و المشاريع المقبولة بغرض امضاء اتفاقية المساعدة المالية بين وزارة الطاقة و المستفيد من اجل تنفيد تمويل نشاطاتهم او مشاريعهم من الصندوق .

و تحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص، حسب القرار الوزاري، كيفيات تنفيد و انجاز النشاطات و /او المشاريع المستفيدة من المزايا . و تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة بضمان متابعة و مراقبة كيفيات استعمال الاعانات الممنوحة و التي يمكنها ان تطلب من المستفيدين كل الوثائق و المستندات المحاسبية الضرورية.

كما لايجب ان تستعمل المزايا الممنوحة الا للغايات التي منحت على اساساها.

و في مجال التحكم في الطاقة ، يحدد الوزير المكلف بالطاقة بموجب مقرر بناء على اقتراح وكالة تطوير استخدام الطاقة و ترشيدها اولويات تنفيد النشاطات و المشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق و شروط و معايير منح مزايا الصندوق و انواع المزايا و كذا مستوى التدخل من حيث النسبة و الحد الاقصى بعد رأي وزارة المالية.

===تحديد النشاطات و المشاريع الممولة من الصندوق في برنامج عمل تعده وزارة الطاقة===

و تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة و مراقبتها.و بذلك يمكن ان يطلب من المستفيدين من مزايا الصندوق كل وثائق و المستندات محاسبية الضرورية.

و تحدد كيفيات تطبيق و تنفيذ و انجاز النشاطات و المشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق المدرجة في النفقات و كذا مسؤوليات المستفيدين ضمن اتفاقية مبرمة بين المستفيد من مزايا الصندوق و الوزارة المكلفة بالطاقة او الهيئة المخولة للتصرف لحسابها او الموكلة من الوزير المكلف بالطاقة.

و يتم دفع الاعانات المالية للمستفيدين بناءا على تقديم مقرارات المنح ممضاة من طرف الامر بصرف الصندوق.

و تعهد اعمال التنسيق للمشاريع لوكالة تطوير استخدام الطاقة و ترشيدها و تكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة ووكالة تطوير استخدام الطاقة و ترشيدها .

و تحدد هذه الاتفاقية اعباء و التزامات كل طرف موقع عليها و توضح على الخصوص مستوى مكافأة خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة و ترشيدها.

و تخضع المزايا الممنوحة لرقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها و لايمكن ان تستعمل إلا للغايات التي منحت لأجلها.

و تحدد النشاطات و المشاريع الممولة من الصندوق في برنامج عمل تعده وزارة الطاقة و تحدد فيه الاهداف المسطرة و كذا اجال الانجاز.

و يرسل الى وزارة المالية في اطار متابعة هذا الصندوق وضعية فصلية للالتزامات و التسديدات على القروض الممنوحة عن كل سنة مالية على دعائم ورقية و رقمية و ذلك حسب قائمة الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك و طبيعة النشاط وعدد المستفيدين و المبلغ المعتمد حسب فئة النشاط و المبلغ المسدد حسب فئة النشاط و الحصيلة السنوية للايرادات المنجزة المقررة بعنوان هذا الصندوق.



