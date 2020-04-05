Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع أوبك: الجزائر تدعو إلى تخفيض فوري لإنتاج النفط

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرات
اجتماع أوبك: الجزائر تدعو إلى تخفيض فوري لإنتاج النفط

الجزائر - دعت الجزائر التي تترأس مؤتمر منظمة أوبك، اليوم الأحد، جميع منتجي النفط إلى اغتنام فرصة الاجتماع المزمع تنظيمه في 9 ابريل "لتغليب روح المسؤولية والتوصل إلى اتفاق شامل و واسع و فوري لخفض فوري للإنتاج".

وقال وزير الطاقة، محمد عرقاب، في تصريح أورده بيان لوزارة الطاقة أن‘‘ الجزائر التي تترأس مؤتمر أوبك توجه نداء لجميع منتجي النفط لاغتنام فرصة الاجتماع المنتظر عقده في 9 أبريل لتغليب روح المسؤولية و التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط يكون شاملا وواسع النطاق و فوريا‘‘.

وفي هذه الظروف، أكد إن "الجزائر ستعمل كما في الماضي على التوفيق بين وجهات النظر والبحث عن حلول توافقية و المساهمة في أي جهد من شأنه تحقيق الاستقرار في سوق النفط لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة".

وأضاف الوزير ان سوق النفط يواجه تهاوي في الطلب إلى مستوى غير مسبوق مع ما عرفه في الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وتدابير الحجر الصحي التي اتخذتها العديد من البلدان.

كما أشار إلى أن سوق النفط يواجه زيادة في الإنتاج العالمي للنفط بسبب رغبة بعض الدول في إنتاج كميات من النفط بأقصى قدراتها.

و أضاف السيد عرقاب أن "هذه الصدمة المزدوجة أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط و سيكون هذا الانخفاض في الأسعار اكثر حدة في غضون أسابيع قليلة ، عندما تكون قدرات تخزين النفط في البر والبحر قد وصلت إلى مستويات التشبع ، مما يؤدي إلى تحطيم و تفكيك دائم للصناعة البترولية".

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع أوبك: الجزائر تدعو إلى تخفيض فوري لإنتاج النفط
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.05

فيروس كورونا: الوزير الأول يأمر بتوفير الظروف لتسيير التبرعات داخل وخارج الوطن

20.04.05

أحزاب موريتانية: خداد كان جسرا حصينا على التواصل والمصير المشترك للشعبين الموريتاني…

20.04.05

اجتماع أوبك: الجزائر تدعو إلى تخفيض فوري لإنتاج النفط

20.04.05

 750  تدخل إجلاء وإسعاف خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة

20.04.05

فيروس كورونا: 69 حالة مؤكدة جديدة و 22 حالة وفاة جديدة في الجزائر

20.04.05

وزارة الشباب و الرياضة تبدأ مشاوراتها مع الاتحادات حول الإجراءات المتخذة في حال التوقف…

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.04.02

وزارة التربية تسطر "خطة طوارئ" لمجابهة انقطاع التعليم خلال مدة تعليق الدراسة

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

20.03.31

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

20.04.01

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر