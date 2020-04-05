750 تدخل إجلاء وإسعاف خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة -

فيروس كورونا: 69 حالة مؤكدة جديدة و 22 حالة وفاة جديدة في الجزائر -

وزارة الشباب و الرياضة تبدأ مشاوراتها مع الاتحادات حول الإجراءات المتخذة في حال التوقف النهائي للمنافسات -

استئناف نشاط المراقبة التقنية للسيارات -

كوفيد-19 : تحويل الحالات الإيجابية والمتصلين بها إلى الفنادق -

فيروس كورونا : تخصيص ثلاثة مراكز إضافية لحجر الأشخاص بدون مأوى -

تحديد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها -

التأكيد على ضرورة إعادة بناء النسيج الاقتصادي الوطني على أساس الكفاءات -

كورونا: اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها طوال فترة تمديد الحجر الصحي -

كورونا: تفعيل جهاز الدعم المدرسي عبر الأنترنت بدءا من الأحد -

جراد: الجزائر ستواصل استلام المعدات الطبية خلال الأسابيع القادمة -

وصول أول طلبية لوسائل الحماية من فيروس كورونا الى الجزائر قادمة من الصين -

الهلال الاحمر الجزائري يمنح معهد باستور الجزائر 5000 اختبار سريع لفيروس كورونا -

قضية التحريض على خرق تدابير الحجر الصحي بوهران : توقيف الفاعل الرئيسي الثاني -

محروقات: وضع انبوب الغاز GR7 حيز الخدمة -

كوفيد-19: وزير الصحة يؤكد على ضرورة تجنيد جميع المواطنين للتصدي للفيروس -

كورونا: رئيس الجمهورية واطارات الرئاسة يتبرعون بشهر من رواتبهم -

ليبيا : توالي الدعوات لوقف القتال والالتفاف حول أزمة كورونا -

فيروس كورونا: توسيع إجراء الحجر الجزئي إلى كافة ولايات البلاد -