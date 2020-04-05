تحديد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها

الجزائر - تم نشر مرسوم تنفيذي جديد يحدد نسب و مبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها و ذلك في العدد رقم 19 من الجريدة الرسمية.

ويهدف المرسوم التنفيذي، الممضى من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 28 مارس الفارط، الى تعديل و اتمام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر 1422، الموافق لـ 5 مايو 2001، خصوصا المادة 3 منه والمتعلقة بأتاوى الملاحة الجوية.

وبهذا، تم تحديد اتاوى تحليق الطائرات بـ 4.636 للوحدة المستعملة بالنسبة لحركة النقل الجوي الدولي، في حين تبقى الاتاوات على حركة النقل الجوي الوطني بدون تغيير، حسب النص.

وتحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، حسب نفس المصدر، الذي أشار الى ان توزيع المبالغ المحصلة يكون كالاتي: 75 بالمائة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، 18 بالمائة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية و 7 بالمائة لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني.