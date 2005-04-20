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محروقات: وضع انبوب الغاز GR7 حيز الخدمة

  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
محروقات: وضع انبوب الغاز GR7 حيز الخدمة

الجزائر - قامت الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك), يوم الخميس الفارط, بوضع حيز الخدمة بنجاح, انبوب الغاز "ج ر 7"  (GR7) الرابط بين المنيعة (ادرار) و حاسي الرمل (الاغواط), حسبما افاد به السبت بيان للشركة.

وجاء في البيان أن " سوناطراك قامت يوم 2 ابريل 2020 بنجاح بوضع حيز الخدمة انبوب الغاز "ج ر 7/48" (على طول 344 كم) الذي يعتبر امتدادا للخط "STC GR5" والرابط بين المحطة رقم 4 بالمنيعة والمحطة رقم 7 بحاسي الرمل".

و جرت اشغال الانجاز في ظروف جيدة, حسب ذات البيان, الذي أوضح انه تم انجاز هذا المشروع لاستقبال الكميات المجمعة من الحقول الجديدة بالجنوب الغربي (حاسي موينة ‘جنوب و شمال’ و حاسي باحمو) و نقله الى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.

و ذكرت شركة سوناطراك ان هذا الخط هو ثمرة اتحاد شركات 100 بالمئة جزائرية بحيث أوكل انجاز هذا المشروع كليا لشركات وطنية وهي كوسيدار للقنوات و المؤسسة الوطنية للقنوات. و تم تصنيع الأنابيب من طرف الجزائرية لصناعة الأنابيب فب حين تكفل بمتابعة مسار التصنيع شركة الأشغال النفطية الكبرى.

وسيسمح هذا الخط الذي تقدر طاقته بـ  4 مليار م3 قياسي سنويا برفع قدرة سوناطراك في مجال الغاز الطبيعي في نظام النقل عن طريق انبوب الغاز رقان - حاسي الرمل ليصل الى حوالي 13 مليار م3 قياسي سنويا.

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محروقات: وضع انبوب الغاز GR7 حيز الخدمة
  أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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