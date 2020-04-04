محاربة الاحتكار و التجارة غير الشرعية: التجار مدعوون للتصريح بجميع المخازن و المستودعات

الجزائر - دعت وزارة التجارة, السبت في بيان لها, التجار الى ضرورة التصريح بجميع المخازن و المستودعات و محتوياتها لمحاربة التجار الغير الشرعيين و الاحتكار.

وافاد البيان انه "بناءا على النتائج المتوصل اليها خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الاحد 30 مارس 2020, مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية, و في إطار محاربة التجار الغير الشرعيين و عمليات الاحتكار غير القانونية, تم الاتفاق على ضرورة التصريح بجميع المخازن و المستودعات و محتوياتها".

و يتم هذا التصريح, يضيف البيان, عن طريق "مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص و بهذا سيتسنى لمصالح الرقابة و المصالح الامنية التمكن من الفصل بين التجار النزهاء و المضاربين, مع تعهدهم بتسوية أوضاعهم نهائيا وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن ".

كما تم توجيه, الى مدراء التجارة الولائيين, "تعليمات فورية لمباشرة عمليات الشطب النهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه انه قام بعمليات المضاربة و احتكار المنتوج و هذا بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للسجل التجاري و تحت إشراف السيدات و السادة الولاة".