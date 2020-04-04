Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: وزارة المالية تدعو الجمعيات الخيرية للتقدم لمصالح الضرائب و الجمارك للاستفادة من اعفاءات

  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 17:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
فيروس كورونا: وزارة المالية تدعو الجمعيات الخيرية للتقدم لمصالح الضرائب و الجمارك للاستفادة من اعفاءات

الجزائر - دعت وزارة المالية السبت الجمعيات ذات الطابع الإنساني أو الخيري المعتمدة قانونا و كذا الهلال الأحمر الجزائري الى التقدم الى مديريات الضرائب الولائية و الى مفتشيات أقسام الجمارك للاستفادة من الاعفاءات التي يتضمنها التشريع فيما يتعلق بأعمال التضامن.

و في بيان لها, ذكرت الوزارة أنه "بالنسبة لأعمال التضامن، يتعين التذكير بأن التشريعات الجبائية و الجمركية السارية تقضي بأن الجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني أو الخيري، المعتمدة قانونا، إلى جانب الهلال الأحمر الجزائري، تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص البضائع المرسَلة إليهم في شكل هبات، والمخصصة للتوزيع المجاني للأغراض الخيرية أو الطبية".

و على هذا الأساس, دعت الوزارة الجمعيات المعنية ل" التقرب من مديرية الضرائب للولاية (المديرية الفرعية للعمليات الجبائية) التي ينتمي إليها مقرها الرئيسي، للحصول على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بتقديم قائمة السلع التي من أجلها تطلب الإعفاء".

علاوة على ذلك، يتعين على الجمعيات المعنية التقدم أمام مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليمياً، من أجل الحصول على إذن الجمركة مع الإعفاء من حقوق الاستيراد، بتقديم تعهد خطي يحدد وجهة هذه السلع حيث تستفيد عمليات جمركة هذه السلع من إجراء معجَّل.

و لمزيد من المعلومات، دعت الوزارة الجمعيات المعنية للتقرب من مصالح الضرائب والجمارك المختصة إقليميا.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: وزارة المالية تدعو الجمعيات الخيرية للتقدم لمصالح الضرائب و الجمارك للاستفادة من اعفاءات
  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 17:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.04

تعديل إجراءات الترخيص لتنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي

20.04.04

كورونا: وزارة التربية تعلن عن رزنامة تقديم الدروس النموذجية عبر قنوات التلفزيون العمومي

20.04.04

فيروس كورونا: وزارة التربية تعد مسودة تتضمن مختلف الاحتمالات بإشراك الشركاء الاجتماعيين

20.04.04

وضع الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة

20.04.04

محاربة الاحتكار و التجارة غير الشرعية: التجار مدعوون للتصريح بجميع المخازن و المستودعات

20.04.04

فيروس كورونا: وزارة المالية تدعو الجمعيات الخيرية للتقدم لمصالح الضرائب و الجمارك…

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.03.31

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

20.04.01

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام