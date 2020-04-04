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فيروس كورونا: إجراءات استثنائية لتسهيل و تسريع عمليات استيراد السلع

  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 10:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرات
فيروس كورونا: إجراءات استثنائية لتسهيل و تسريع عمليات استيراد السلع

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للجمارك عن دخول اجراءات استثنائية حيز التطبيق تقضي بتسهيل وتسريع عمليات استيراد المنتجات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19)، حسبما افاد به بيان للجمارك .

و تتمثل هذه المنتجات، يضيف ذات المصدر، في المنتجات الصحية والمعدات و التجهيزات الطبية والمواد الغذائية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع، ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الاجراءات الجمركية لاحقا.

و أوضح البيان أمس الجمعة انه في اطار المجهودات الوطنية الرامية للتصدي و مكافحة انتشار وباء كورونا فيروس وتدعيما لجملة الاجراءات التسهيلية سارية المفعول "تنهي المديرية العامة للجمارك الى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين و الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك و كل مهنيي القطاع عن دخول حيز التنفيذ اجراءات استثنائية تهدف الى تسهيل و تسريع استيراد البضائع ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الاجراءات الجمركية لاحقا".

و تخص هذه الاجراءات الاستثنائية -حسب نفس المصدر- المنتجات الصحية و المعدات الطبية و كل البضائع ذات الصلة مباشرة مع السياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا و كذا المواد الغذائية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع للتكفل باحتياجات المواطنين".

كما تعلم ادارة الجمارك عن تعبئة كافة اعوانها و جاهزية كافة مصالحها ليلا و نهارا عبر الحدود قصد مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و التنسيق مع مختلف المصالح المعنية لإنجاح هذه الاجراءات الاستثنائية.

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فيروس كورونا: إجراءات استثنائية لتسهيل و تسريع عمليات استيراد السلع
  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 10:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرة   شارك

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