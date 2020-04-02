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فلاحة: مجمع "جفابرو" يشرع في تموين الأسواق بكميات معتبرة من مادة البصل

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 17:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات

 

الجزائر - شرع يوم الخميس مجمع تثمين المنتجات الفلاحية "جفابرو" في عملية تموين السوق الوطنية بمادة البصل من أجل ضبط الأسعار والقضاء على المضاربة, حسبما علمت "وأج "لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية .

وجاء هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري بتموين السوق الوطنية بكميات كبيرة من مادة البصل من اجل ضبط الأسعار والقضاء على المضاربة.

و يحرص المجمع الذي شرع في تموين الأسواق بمادة البصل على بيع المنتوج مباشرة للمستهلكين بسعر محدد ب200دج/3 كغ (65 دينار للكيلوغرام) عبر نقاط بيع موزعة على مختلف بلديات ولاية الجزائر العاصمة على غرار بوشاوي, حسين داي, باب الواد وعين البنيان و باينام .

من جهة أخرى ستتواصل عمليات تموين السوق بمختلف المواد الفلاحية على غرار البطاطا , الثوم, البصل.. الخ, مع فتح نقاط بيع جديدة على مستوى كافة مناطق الوطن.

وفي نفس السياق طمأن القائمون على هذه العملية بتوفر مختلف المنتجات الفلاحية, مؤكدين أن البلاد لا تعاني من مشكلة الندرة أو العجز في التموين وهذا بفضل مجهودات المنتجين و مختلف المتدخلين في الشعب الفلاحية.       وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري قد أعطى تعليمات الى كافة المجمعات والدواوين ورؤساء الغرف و المجالس المهنية لمواصلة تموين السوق ونقاط البيع بمختلف المنتجات الفلاحية.

وتتم هذه العملية التي تمس كافة مناطق الوطن بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية والسلطات الولائية وبمشاركة مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وتحت إشراف الولاة. و تهدف الى بيع المنتجات الفلاحية بطريقة  مباشرة إلى المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد و التوصيات الصحية المعمول بها.

ولضمان عملية التموين و التوزيع  على نطاق واسع أعطيت تعليمات للتبليغ عن أية عراقيل وصعوبات قد تواجه عملية النقل  او توزيع المنتجات الفلاحية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة: مجمع "جفابرو" يشرع في تموين الأسواق بكميات معتبرة من مادة البصل
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 17:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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