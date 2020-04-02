فيروس كورونا: الشروع في إجلاء 1.788 جزائري من العالقين بتركيا ابتداء من يوم الجمعة -

الطفل المتوحد في ظل تدابير الحجر الصحي: إشراكه في الأعمال المنزلية وسيلة مجدية -

فيروس كورونا: دعوة صندوق النقد الدولي إلى الاستجابة لحاجيات البلدان التي تواجه الجائحة -

المجلس الشعبي الوطني: صرف مبلغ 45 مليار سنتيم للتضامن في مواجهة وباء كورونا -

الشروع في رفع الحجر الصحي عن الرعايا المعنيين به بعد التأكد من سلامتهم من وباء كورونا -

فيروس كورونا: توزيع كميات من مستلزمات الوقاية لفائدة بعض مستشفيات الوطن -

حجز 50 قنطار من المخدرات خلال الثلاثي الأول ل2020 -

فيروس كورونا: المؤامرات التي تهدف إلى تقويض التعاون بين الجزائر والصين مصيرها الفشل -

عرقاب: لن يكون هناك ندرة في الوقود ولا غلق لمحطات الخدمات -

فيروس كورونا : هبة تضامنية وطنية واسعة للتخفيف من تداعيات الوباء -

كوفيد-19 : الجمارك تضع قائمة بالمنتجات الطبية المعنية بالإعفاء من التخليص الجمركي -

الحكومة تمدد التدابير لحماية السكان من انتشار فيروس كورونا ومحاربته -

القضاء على إرهابي وثلاثة عناصر دعم وضبط كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة خلال شهر مارس المنصرم -

فيروس كورونا: وزير الصحة يقدم لمحة عن الحالة الصحية والامكانيات المسخرة من طرف الحكومة -

كوفيد- 19: انطلاق قافلة تضامنية من الجزائر العاصمة لفائدة العائلات المعوزة -

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر -

فيروس كورونا : ممارسو الصحة العمومية يثمنون قرار رئيس الجمهورية استحداث علاوة استثنائية لمستخدمي القطاع -

وزارة الطاقة تفند الإشاعات و تطمئن بخصوص فتح محطات الوقود على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع -

فيروس كورونا: وزير العمل يجدد التأكيد على تضامن الدولة المطلق مع كل الشعب الجزائري -