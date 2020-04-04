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عرقاب: لن يكون هناك ندرة في الوقود ولا غلق لمحطات الخدمات

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 01:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 435 مرات
عرقاب: لن يكون هناك ندرة في الوقود ولا غلق لمحطات الخدمات

الجزائر - أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب يوم الأربعاء أن الجزائر لا تعرف ندرة في الوقود و لن يتم غلق أي محطة خدمات على عكس "الشائعات" المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

خلال لقاء صحفي، أوضح الوزير أن توزيع الوقود سيما على مستوى العاصمة لا يعرف أي ندرة ولا يواجه أي صعوبة في التموين مشيرا إلى أن كافة محطات الخدمات تبقى تزاول نشاطها على مدار 24 ساعة و طوال أيام الأسبوع".

وأضاف يقول "بل على العكس هناك وفرة كبيرة للوقود على مستوى محطات الخدمات حيث بلغ البلد، لأول مرة، نسبة 75 بالمئة من امتلاء المخزون أي ما يعادل 15 يوم من الاستهلاك"، مرجعا ذلك إلى انخفاض الطلب منذ بداية الشهر الجاري على الصعيد الوطني مثلما هو الحال على الصعيد الدولي و ذلك جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

و علاوة عن ذلك. كما قال، فان الوزير الأول، عبد العزيز جراد كان قد أعطى "تعليمات صارمة" لحمل كافة المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة على ضمان مختلف الخدمات لفائدة المواطن على أكمل وجه.

إقرأ أيضا: نفطال تؤكد على مواصلة فتح محطات الخدمات و توفر الوقود

و من جهة أخ حرص السيد عرقاب على تكذيب "الشائعات "المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطمئنا المواطنين بشأن وفرةمختلف أنواع الوقود على مستوى العاصمة و كافة محطات الوقود عبر كامل التراب الوطني.

و أوضح يقول "ما كان من داعي لأن تكون هناك طوابير انتظار سيما و أنها تتعارض مع التدابير الصحية الضرورية لتفادي انتشار الوباء".

و بخصوص التموين بقوارير غاز البوتان اشار الوزير إلى أن مجمع نفطال رفع انتاجه بأكثر من 15بالمئة ببعض الولايات قصد تلبية طلبات المواطنين.

و ذكر الوزير أنه "منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19مطلع فبراير المنصرم طلبنا من نفطال تكثيف التوزيع"، مشيرا إلى أن العديد من شاحنات نقل غاز البوتان قد كلفت بأن تجوب كافة المناطق النائية بالولاية.

و خلص السيد عرقاب إلى القول بأن دائرته تواصل عملها فيما يخص تعقيم نقاط بيع قارورات الغاز بغرض تموين كافة الولايات.

آخر تعديل على السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 11:22
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عرقاب: لن يكون هناك ندرة في الوقود ولا غلق لمحطات الخدمات
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 01:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 435 مرة   شارك

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