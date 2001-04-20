كوفيد-19 : الجمارك تضع قائمة بالمنتجات الطبية المعنية بالإعفاء من التخليص الجمركي

و أوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان لها بعنوان " إشعار الرواق الأخضر " نشر عبر موقعها الالكتروني أن : "المديرية العامة للجمارك تضع في خدمة المهنيين قائمة , حسب تصنيف التعريفة, تبين الفئات الرئيسية من الأدوات و الآلات و الأجهزة الطبية المستخدمة في الوقاية من انتشار فيروس كوفيد -19 و محاربته, والتي تم تحديدها من خلال التعريفات الفرعية الخاصة بها".

و تأتي هذه الاجراءات في إطار "تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية و في إطار تخفيف إجراءات التخليص الجمركي للسلع الموجهة لمحاربة انتشار وباء كوفيد -19", تضيف الجمارك الجزائرية.

و حسب ذات المصدر, تتضمن هذه القائمة الشاملة معيارا لتصنيف التعريفات لهذه المنتجات في التعريفة الجمركية التي تهدف على وجه الخصوص إلى مساعدة وسطاء الجمارك و وكلاء الشحن في إطار إرساء إجراءات التخليص الجمركي ذات الصلة.

و سيستفيد التخليص الجمركي لهذه البضائع من إجراء الرواق الأخضر الذي سيسمح بالتخليص الجمركي المستعجل , يضيف البيان.

و بخصوص تصنيف التعريفة على المستلزمات الطبية المتعلقة بـ كوفيد -19, فإن القائمة التي نشرتها مصالح الجمارك تتضمن مجموعة التجارب لكوفيد-19 و أدوات أخرى للاختبار التشخيصي.

كما تشمل الملابس الواقية و المواد المماثلة, بما في ذلك الأقنعة للاستخدام الطبي في النسيج المستخدم أثناء العمليات الجراحية أو أثناء العلاج الطبي والأقنعة الواقية ضد الغبار والروائح والنظارات الواقية والقفازات وغيرها.

وبحسب البيان, تتضمن هذه القائمة أيضا الأنواع المختلفة من مقياس الحرارة والمطهرات ومنتجات التعقيم, بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الأخرى, بما في ذلك أجهزة التصوير المقطعي التي يتم التحكم فيها بواسطة آلة معالجة معلومات تلقائية.