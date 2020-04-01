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نفطال تؤكد على مواصلة فتح محطات الخدمات و توفر الوقود

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
نفطال تؤكد على مواصلة فتح محطات الخدمات و توفر الوقود

الجزائر - ستظل محطات الخدمات مفتوحة للمواطنين عبر كامل التراب الوطني، و يتم تموينها بالوقود من اجل الاستجابة لطلبات المواطنين، حسبما أكده الأربعاء بالجزائر العاصمة، مدير الاتصال بمجمع نفطال، جمال شردود.

وأوضح السيد شردود في تصريح لواج، أن محطات الخدمات ستظل مفتوحة عبر كامل التراب الوطني، باستثناء محطتين للخدمات بولاية البليدة، و سيظل التموين بالوقود مستمرا، مع تكذيب رسمي للشائعات التي مفادها أن محطات الخدمات سيتم غلقها عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف ذات المسؤول، انه على الرغم من الحجر الصحي الجزئي، يوجد هناك الحد الأدنى من الخدمة، ما بين الساعة السابعة مساء و السابعة صباحا و المخصصة لسيارات الإسعاف و مركبات الأسلاك النظامية و في الحالات الاستعجالية.

للتذكير أن السيد شردود كان قد أكد مؤخرا، انه حتى في حالة ما إذا قررت السلطات الصحية فرض الحجر الصحي على ولايات أو مناطق تتوفر على منشئات نفطال، فان الشركة ستضمن تموين السكان المعنيين بالمنتجات البترولية الضرورية (غاز البوتان)، انطلاقا من مراكز التخزين و التوزيع القريبة.

وأوضح في ذات السياق، أن نفطال قد نصبت خلية أزمة على المستوى المركزي و أخرى على المستوى الجهوي، و تجتمع بشكل دائم من خلال التواصل عبر الفيديو عن بعد، من اجل تسيير الوضع بالتعاون مع مدراء الطاقة الولائيين.

وتابع قوله أن الشركة قد عملت "حسب السيناريوهات التطورية"، و تقوم حسب كل سيناريو "باتخاذ الإجراءات الضرورية للتكيف مع الوضعية لفائدة المواطنين، و طبقا لتوجيهات السلطات العمومية".

آخر تعديل على الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 17:20
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نفطال تؤكد على مواصلة فتح محطات الخدمات و توفر الوقود
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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