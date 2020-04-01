كوفيد- 19: انطلاق قافلة تضامنية من الجزائر العاصمة لفائدة العائلات المعوزة -

مواجهة وباء كورونا : الاعلام الصيني يشيد بعمق علاقات الصداقة والتعاون الجزائرية-الصينية -

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر -

فيروس كورونا : ممارسو الصحة العمومية يثمنون قرار رئيس الجمهورية استحداث علاوة استثنائية لمستخدمي القطاع -

نفطال تؤكد على مواصلة فتح محطات الخدمات و توفر الوقود -

وزارة الطاقة تفند الإشاعات و تطمئن بخصوص فتح محطات الوقود على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع -

فيروس كورونا: وزير العمل يجدد التأكيد على تضامن الدولة المطلق مع كل الشعب الجزائري -

يومية المجاهد: أعضاء لوبيهات من كل حدب يحتلون شاشات التلفزيون في فرنسا -

القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الانتاج بنسبة 2.7% سنة 2019 -

وزير الصناعة : المجمع العمومي جيتيكس يعتزم تصنيع الاقنعة الواقية -

محكمة سيدي امحمد : 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل -

كوفيد-19 : تمديد فترة توقف رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الى اشعار جديد -

القيادي الدبلوماسي والمناضل الصحراوي أمحمد خداد في ذمة الله -

فيروس كورونا : الاعلام الموازي مستمر في التحرك عكس الاتجاه و في تضخيم الأرقام -

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التحلي ب الانضباط في مواجهة فيروس كورونا -

حرفيون : انتاج 80 الف قناع واقي وألبسة ضرورية لمجابهة وباء كرونا -

الرئيس تبون : الجزائر تملك قدرات كافية لم تستعمل بعد لمواجهة وباء كورونا -

الرئيس تبون: الجزائر والصين تربطهما علاقة صداقة تعود إلى ما قبل الاستقلال -

الجزائر مستعدة تماما للتصدي لوباء و كورونا و لانهيار أسعار النفط -