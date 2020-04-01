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وزارة الطاقة تفند الإشاعات و تطمئن بخصوص فتح محطات الوقود على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 16:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات
وزارة الطاقة تفند الإشاعات و تطمئن بخصوص فتح محطات الوقود على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع

الجزائر - أكدت وزارة الطاقة اليوم الأربعاء إن الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات ستبقى مفتوحة على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع, خلافا للشائعة التي يتم ترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي.

"وإذ تفند بشكل قطعي هذه الاشاعة, تطمئن وزارة الطاقة المواطنين ان الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات ستبقى مفتوحة على مدار 24 ساعة و طيلة ايام الاسبوع", حسب بيان الوزارة التي أكدت ان جميع المنتوجات البترولية متوفرة "بكميات كافية من شانها تلبية كل الطلبات مهما كان حجمها بكل اريحية". 

واشار ذات المصدر "نعلم ايضا الراي العام ان المخازن المتوفرة على مستوى محطات الوقود التابعة لنفطال مملوءة بنسبة تفوق 75 بالمئة بتاريخ 30 مارس 2020 مقابل 60 بالمئة عند اتخاذ اجراءات الحجر الصحي التي اقرتها السلطات العمومية".

كما تطمئن وزارة الطاقة المواطنين بان عمليات التموين و توزيع الوقود على مستوى الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات تجري بشكل مستمر و منتظم.

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وتأتي هذه التوضيحات حسب نفس البيان في الوقت الذي سجل فيه خلال ال24 ساعة الماضية طوابير انتظار طويلة امام محطات خدمات نفطال على مستوى ولاية الجزائر.

و حسب الوزارة فان هذا الوضع ناجم عن شائعة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول احتمال غلق محطات الخدمات. 

و خلص البيان الى القول بان "هذا الوضع غير العقلاني سبب ازعاجا كبيرا لدى مواطنينا خاصة في هذه الفترة المتميزة بازمة كوفيد-19".

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وزارة الطاقة تفند الإشاعات و تطمئن بخصوص فتح محطات الوقود على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 16:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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