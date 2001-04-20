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الرئيس تبون: اقتراح مساعدة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ب130 مليون دولارللتصدي فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 23:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرات
الرئيس تبون: اقتراح مساعدة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ب130 مليون دولارللتصدي فيروس كورونا

الجزائر – كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء عن مساعدة اقترحها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدون فوائد بقيمة إجمالية تقدر ب130 مليون دولار للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

وذكر رئيس الجمهورية في لقاء مع الصحافة الوطنية بث على التلفزيون العمومي ان الجزائر خصصت في البداية "370 مليار سنتيم كاحتياط لشراء وسائل الوقاية و تنفيذ عمليات الترميم وغيرها ثم تمت اضافة 100 مليون دولار" .

يضاف لذلك -يقول الرئيس -اقتراح المساعدة التي تقدم بها كل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  بقيمة 130 مليون دولار.

وأكد بأن الدولة تتوفر على الامكانيات الكافية لمواجهة وباء كورونا وهي على أتم الاستعداد لتخصيص مبالغ إضافية هامة إذا تطلب الأمر ذلك.

وتابع بالقول: "من اراد مساعدتنا تلقائيا فمرحبا به وسيكون ذلك كإشارة صداقة ولكننا لن نطلب أي صدقة .. لدينا ما يكفينا".

وحول حالات نقص توفر بعض وسائل الوقاية, أكد بان "عامل المفاجأة وحالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة تسبب في بعض الاحيان في خلق بعض التذبذب في التوزيع" وذلك رغم "توفر الوسائل إجمالا".

ولمواجهة هذا التذبذب, تم سحب بعض المخزونات من بعض الولايات وتوجيهها نحو ولايات اخرى.

وهنا لفت إلى أن وباء كورونا كان مناسبة لإعادة إطلاق الصناعة الوطنية في عدة مجالات مثل المطهرات والاقنعة.

وينتظر ان تتعزز المخزونات المتوفرة بطلبيات من الصين تشمل 100 مليون قناع و30 الف طقم اختبار سيتم استلامها  في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل.

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الرئيس تبون: اقتراح مساعدة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ب130 مليون دولارللتصدي فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 23:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 29 مرة   شارك

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