القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الأسعار عند الإنتاج ب 7ر2 بالمئة في 2019

الجزائر - شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي (خارج المحروقات) ارتفاعا قدره 7ر2 بالمئة في 2019 مقارنة بسنة 2018،حسبما علمته (واج) يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني الإحصائيات.

وتم تسجيل هذا المنحى التصاعدي للأسعار (عند الخروج من المصنع ) أساسا في القطاعات الصناعية للنسيج والمناجم و المحاجر و صناعات الخشب و قطاع صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء ،و هذا حسب معطيات الديوان حول تطورات الأسعار عند الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019.

وتم تسجيل أعلى نمو في الأسعار عند الإنتاج في شعبة الصناعات النسيجية التي سجلت ارتفاعا قدره 6ر9 بالمئة.

أما أسعار الإنتاج في قطاع المناجم و المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 6ر8 بالمئة حسب الديوان الوطني الإحصائيات الذي أوضح أن أسعار الإنتاج بالنسبة لقطاعات الخشب و الفلين و الورق ارتفعت أيضا بنسبة 7بالمئة.

ومس هذا المنحى التصاعدي ايضا الأسعار عند الإنتاج بالنسبة للصناعات الحديدية و الصلب و التعدين و الميكانيك و الكهرباء لتبلغ 8ر3 بالمئة السنة الماضية مقارنة بسنة 2018 أما أسعار الإنتاج في قطاع صناعات الغذائية فقد شهدت ارتفاعا طفيفا قدره 6ر1 بالمئة.

من جهة اخرى،عرفت قطاعات صناعية اخرى ارتفاعا طفيفا ويتعلق الأمر بالصناعات الكيميائية ب 5ر0 بالمئة و مواد البناء بنسبة 4ر0 بالمئة.

كما سجل الديوان ركود في الأسعار لدى الإنتاج في الصناعات المتنوعة في حين أن أسعار الانتاج للصناعات الجلدية والأحذية تراجعت بنسبة 1ر1 بالمئة و أيضا بالنسبة لقطاع الطاقة (الكهرباء -5ر0 بالمئة).

و خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019 ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي ب 3ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2018.

ومس هذا الارتفاع أساسا صناعات النسيج (2ر9 بالمئة) و صناعات الخشب و الفلين و الورق (2ر7 بالمئة) والمناجم و المحاجر (1ر7 بالمئة) و صناعات الحديد والصلب و التعدين والميكانيك والكهرباء (5ر3 بالمئة) وصناعات الجلود والأحذية (8ر1 بالمئة).

وعرفت شعب اخرى ارتفاعا في الأسعار عند الإنتاج ولكن بشكل طفيف، و يتعلق الأمر أساسا بمواد البناء (9ر0 بالمئة) و الصناعات الكيمائية (8ر0 بالمئة) و الصناعات الغذائية (5ر0 بالمئة) و قطاع الطاقة (1ر0 بالمئة).

يذكر أن متوسط النمو السنوي لأسعار الإنتاج الصناعي العمومي خارج المحروقات وعلى مدار سنة 2018 ارتفع بنسبة 1ر2 بالمئة مقارنة بسنة 2017.