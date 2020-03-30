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الوزير الأول يؤكد على ضرورة التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
الوزير الأول يؤكد على ضرورة التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات

 تيبازة - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد الإثنين بتيبازة على ضرورة العمل على التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات على المديين القصير و المتوسط مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للدولة.

قال السيد جراد خلال تفقده لصوامع التخزين للديوان الجزائري المهني للحبوب, وحدة أحمر العين, أن "لدينا المخزون الأمني و المخزون الاستراتيجي و هذا الأخير يجب أن يكون دائما في تطور لاستعماله على المديين القصير و المتوسط لأن هذا الأمر أساسي و استراتيجي بالنسبة للدولة".

وأضاف مخاطبا المدير العام للديوان : "يجب أن تكون لديكم بوصلة و مصباح لرؤية المخزون و الحفاظ عليه على مستوى الولاية و على مستوى الوطن". كما دعا إلى انتهاج مبدأ "الشفافية" في سلسلة التوزيع إلى غاية خروج المنتوج للمواطن بغرض "قطع الطريق أمام من يريد تحقيق الربح على حساب المواطن" معتبرا أنه "عيب و عار" على الذين يستعملون المضاربة في الأسعار لتحقيق الربح على  حساب المواطن.

و شدد في هذا الشأن أن للدولة إمكانية "ردع كل من تخول له نفسه لتغليط  المواطنين و التقليص من الكمية الموجهة له" مضيفا أن هؤلاء الأشخاص "سيحاسبون بالقانون".

وسجل الوزير الاول "خللا" في توزيع المواد الأساسية خاصة بالنسبة للقرى  المعزولة التي أكد بشأنها على ضرورة "إيصال المنتوج للعائلة الجزائري ة  التي تعيش بالسميد و السكر و الزيت و غيرها من المنتجات الأساسية" مؤكدا على ضرورة   أخذ هذا الجانب بعين الإعتبار.

و دعا بالمناسبة مسؤولي الديوان للتنسيق مع السلطات المحلية من أجل "بلوغ  الأهداف المسطرة" و لكي "يكون المواطن مطمئنا خلال الحجر الصحي" المفروض والذي

عبر عن أمله أن "يمر قريبا".

 

 

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الوزير الأول يؤكد على ضرورة التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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