جراد يشدد على ضرورة محاربة المضاربة بالوسائل الأمنية

تيبازة - شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الإثنين بتيبازة على ضرورة محاربة المضاربة بالوسائل الأمنية وباسم القانون.

وقال السيد جراد خلال تفقده لصوامع التخزين للديوان الجزائري المهني للحبوب وحدة أحمر العين أن "محاربة المضاربة يجب أن تكون بالوسائل الأمنية و باسم القانون" مضيفا "أعطينا توجيهات و تعليمات فيما يخص هذه النقطة بالذات".

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وأوضح الوزير الأول أن الوسيلة الثانية لمحاربة المضاربة هي الرجوع للمخزون الإستراتيجي مثلما فعلنا عند اخراجنا مخزون البطاطا للسوق عندما قام المضاربون برفع الأسعار.

وأكد في هذا الصدد على أهمية المخزون الاستراتيجي و ضرورة الحفاظ عليه دائما لتحقيق التوازن في السوق و محاربة المبذرين والمفسدين والمضاربين.