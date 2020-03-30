وزير التجارة يجتمع مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية و مسؤولي أسواق الخضر والفواكه

الجزائر - ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الاحد بالجزائر، اجتماعين تنسيقيين منفصلين، مع ممثلي سوق "السمار" للمواد الغذائية بالجملة و كذا مدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، حسبما افاد به بيان للوزارة.

واستهل الوزير اجتماعه الأول، الذي جرى بحضور رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، بالاستماع لانشغالات ممثلي سوق "السمار" للمواد الغذائية بالجملة، حيث أكد الوزير أن "التاجر النزيه هو شريك للوزارة وأن الجميع يشتغل لأجل مصلحة الوطن ، خاصة في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد"، يضيف البيان.

كما ابرز الوزير أن "العديد من القضايا العالقة منذ سنوات سيتم الاتفاق عليها في لقاءات تشاورية مستقبلا بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية وشهر رمضان المبارك".

أما فيما يخض انشغال تجار الجملة حول تكثيف عمليات الرقابة ومحاربة المضاربين، قدم الوزير حلا للتجار بضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها عن طريق مراسلة مديرية التجارة في إقليم الاختصاص وبهذا سيتسنى لمصالح الرقابة والمصالح الأمنية من التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين، حسب ذات المصدر.

كما شدد السيد رزيق في الأخير على أن كل التجار ملزمون بفتح محلاتهم ما عدى الذين يمنعهم من ذلك القرارات الخاصة بالحجر الصحي وتقديم الخدمة العمومية الملزمين بها تجاه المواطن .

أما في اجتماعه بمدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه للكالتيوس و بوفاريك و بوقرة و حطاطبة، الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام لمؤسسة انجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو"، استمع الوزير لعرض حول وضعية التموين للأسواق وبعض الصعوبات التي يواجهونها.

و في هذا الصدد، قدم الوزير جملة من التوجيهات و القرارات منها حذف نهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه أنه قام بعمليات المضاربة على مستوى سوق الجملة و الحذف النهائي من ممارسة النشاط التجاري لوكلاء الخضر و الفواكه على مستوى أسواق الجملة الذين رفضوا الإلتحاق بمربعاتهم التجارية على مستوى الأسواق بعد تبليغهم بإجبارية بذلك.

كما أكد الوزير على ضرورة عمليات التوعية والتحسيس للتجار بأخذ جميع احتياطات النظافة والوقاية، موجها تعليمات صارمة للمسيرين على الزامية تطهير وتعقيم فضاءات النشاط التجاري بشكل دوري.

و اختتم السيد رزيق اللقاء بتعليماته للمسيرين بتأطير البائعين المتجولين الذين يقتنون بضائعهم من هذه الأسواق مؤكدا أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قد تلقت تعليمات بتسهيل عملية التقييد في السجل التجاري لهذه المهنة في أجل لا يتعدى 24 ساعة.