تجارة: ضمان تموين الولايات التسعة التي طالها الحجر الصحي بمختلف المواد الغذائية

الجزائر- أجرى وزير التجارة، كمال رزيق اتصالات بولاة الولايات التسعة التي طالها الحجر الصحي، بعد ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، في إطار الاجراءات التي اقرتها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا , حيث طمأنهم بخصوص تموين ساكنة هذه الولايات بمختلف المنتجات الغذائية، حسب بيان للوزارة.

و طمأن الوزير في اتصالات مع ولاة الولايات المعنية أمس السبت على أنه "تم دراسة كل سبل تموين هذه الولايات وفق خطة مسبقة ومدروسة وأن عمليات التموين بمختلف المواد الغذائية ستكون بشكل عادي دون أي تذبذب أو اضطراب كما سبق التكفل بتموين كل من ولايتي الجزائر والبليدة".

و أكد الوزير ان كافة مصالحه مجندة لإنجاح هذه العمليات ، كما أسدى تعليمات للسادة المدراء الجهويين والولائيين للولايات المعنية بالسهر على تطبيق التزامات القطاع خاصة في هذا الظرف الحالي والامتثال السريع لتوجيهات الولاة لضمان تموين الأسواق بالشكل العادي مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة فيما يخص اجراءات الوقاية .