Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تجارة: ضمان تموين الولايات التسعة التي طالها الحجر الصحي بمختلف المواد الغذائية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 17:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
تجارة: ضمان تموين الولايات التسعة التي طالها الحجر الصحي بمختلف المواد الغذائية

 

الجزائر- أجرى وزير التجارة، كمال رزيق اتصالات بولاة الولايات التسعة التي طالها الحجر الصحي، بعد ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، في إطار الاجراءات التي اقرتها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا , حيث طمأنهم بخصوص تموين ساكنة هذه الولايات بمختلف المنتجات الغذائية، حسب بيان للوزارة.

و طمأن الوزير في اتصالات مع ولاة الولايات المعنية أمس السبت على أنه "تم دراسة كل سبل تموين هذه الولايات وفق خطة مسبقة ومدروسة وأن عمليات التموين بمختلف المواد الغذائية ستكون بشكل عادي دون أي تذبذب أو اضطراب كما سبق التكفل بتموين كل من ولايتي الجزائر والبليدة".

و أكد الوزير ان كافة مصالحه مجندة لإنجاح هذه العمليات ، كما أسدى تعليمات للسادة المدراء الجهويين والولائيين للولايات المعنية بالسهر على تطبيق التزامات القطاع خاصة في هذا الظرف الحالي والامتثال السريع لتوجيهات الولاة لضمان تموين الأسواق بالشكل العادي مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة فيما يخص اجراءات الوقاية .

كلـمات مفتـاحيــة :
تجارة: ضمان تموين الولايات التسعة التي طالها الحجر الصحي بمختلف المواد الغذائية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 17:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.29

كوفيد-19: تسجيل 57 اصابة جديدة مؤكدة وحالتي (2) وفاة جديدتين في الجزائر

20.03.29

كوفيد 19: جراد يصدر تعليمة بخصوص رفض الأشخاص الامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي

20.03.29

أول يوم للحجر الصحي الجزئي بقسنطينة: احترام صارم للتدابير الوقائية من طرف المواطنين

20.03.29

استجابة تامة من قبل المواطنين للحجر الصحي الجزئي بالجزائر العاصمة

20.03.29

فتح جميع نقاط بيع لمجمع "أغروديف" لضمان توزيع أفضل لمادة السميد

20.03.29

تجارة خارجية: بإمكان الجزائرأن تنجح اذا باشرت " تغييرات عميقة"

الأكثــر قـراءة

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.26

التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و…

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.27

فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

20.03.26

أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات غرب الوطن ابتداء ظهيرة الخميس