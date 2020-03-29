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تأمينات: شركة "كات" تؤكد تجديد عقود تامين السيارات آليا لزبائنها بولاية البليدة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر- أعلنت الشركة الجزائرية للتأمينات "كات" أن عقود تأمين السيارات على مستوى ولاية البليدة والتي تنتهي صلاحياتها خلال الفترة ما بين 24 مارس الجاري و 11 أبريل المقبل سيتم تجديدها بطريقة آلية، حسب ما افاد يوم الاحد بيان الشركة.

و أوضحت الشركة أن تطبيق هذا الإجراء يمليه الوضع الصحي الاستثنائي الذي تشهده البلاد وخصوصا ولاية البليدة التي تشهد منذ ايام حجرا صحيا شاملا, من اجل حماية الساكنة ومكافحة انتشار الوباء.

و قالت الشركة "عقود تامين السيارات التي ينتهي تاريخ صلاحياتها ما بين 24 مارس و 11 أبريل المقبل سيتم تجديدها بطريقة آلية", حسب البيان.

و في هذا الصدد قامت الشركة الجزائرية للتأمينات بإرسال رسائل نصية لأصحاب السيارات و المركبات المؤمنة لديها و انتهت صلاحية عقودها التأمينية  لإبلاغهم أنه تم تجديد هذه الاخيرة  بطريقة آلية.

وبالنسبة لآجال الادلاء بالتصاريح المتعلقة بحوادث المرور - يضيف البيان - فقد تم تأجيلها ايضا إلى غاية 14 ابريل 2020 بالنسبة لزبائن الشركة بولاية البليدة.

واشارت الشركة ان هذه الإجراءات الاستثنائية ستبقى سارية في حالة تمديد فترة الحجر الصحي.

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تأمينات: شركة "كات" تؤكد تجديد عقود تامين السيارات آليا لزبائنها بولاية البليدة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 آذار/مارس 2020 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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