حماية المستهلك: تحديد معايير مطابقة منتجات التجميل و التطهير الجسدي

الجزائر - حددت وزارتا التجارة و الصناعة معايير المطابقة و الرقابة على النوعية للمنتجات التجميلية و التنظيف البدني من اجل حماية المستهلك من مختلف المخاطر.

وعليه,تم نشر في الجريدة الرسمية رقم 16 قرار وزاري مشترك يتضمن النظام التقني الذي يحدد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل و التنظيف البدني.

و يمس هذا القرار كل مستحضر او مادة باستثناء الدواء معد للاستعمال في مختلف الاجزاء السطحية لجسم الانسان مثل البشرة و الشعر و الاضافر و الشفاه و الاجفان و الاسنان و الاغشية بهدف تنظيفها او المحافظة على سلامتها او تعديل هيئتها او تعطيرها او تصحيح رائحتها.

و يجب ان لا تحتوي هذه المواد على الكائنات الحية الدقيقة (بكتيريا و فطريات و غيرها) بكميات قد تشكل خطرا على صحة المستهلك و أمنه, بحيث يجب ان لا تفسد نوعيتها في اطار استعمالها المخصص لها أو المتوقع طبقا للمعايير الميكروبيولوجية المحددة في هذا القرار.

و تحدد هذه المعايير مدى قبول منتوج او حصة من مادة تجميل و تنظيف بدني و ذلك على اساس انعدام او وجود الكائنات الحية الدقيقة.

و يتعلق الامر ايضا بالحصول على نتائج مرضية او مقبولة عند اجراء التحاليل الميكروبيولوجية التي ترتكز على القيم المحددة لهذه المعايير مع الأخذ بعين الاعتبار التنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات اقتطاع العيينات و سير التحليل.

و حدد هذا القرار الوزاري المشترك اجراء القيام بالتجربة و تفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية لمواد التجميل و التنظيف البدني.

و يدخل هذا القرار في اطار الرقابة على المطابقة للمنتجات المصنعة محليا او المستوردة.

و يأتي ايضا لتطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات التصنيع و التوضيب و الاستيراد و التسويق في السوق الوطني للمنتجات التجميلية و التنظيف البدني.