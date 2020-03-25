كورونا: مصرف السلام الجزائر يؤجل عملية دفع أقساط شهر أبريل

الجزائر - قرر مصرف السلام الجزائر تأجيل كل أقساط شهر أبريل 2020 الخاصة بالتمويلات الممنوحة لمتعامليه (الأفراد)، نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لهذه المؤسسة المالية .

و أوضح نفس المصدر أن أقساط شهر أبريل "ستسدد لاحقا بدون احتساب أي عوائد أو عمولات إضافية" نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة و"حرصا على تجسيد روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع".

بالإضافة إلى ذلك، قرر مصرف السلام الجزائر تقديم الخدمات البنكية عن بعد (تحويلات وعمليات بنكية) مجانا لكل متعامليه (أفرادا وشركات) خلال شهر أفريل 2020 .

كما أكد أيضا على مجانية الاشتراك للمكتتبين الجدد للخدمات البنكية عن بعد "السلام مباشر" من شهر أفريل حتى 30 جوان 2020 حسب نفس المصدر.

و أوضحت المؤسسة المالية أن هذه القرارات تم اتخاذها "من أجل تيسير تنفيذ مختلف العمليات البنكية على المواطنين عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى فروع المصرف بما يتناسب والإجراءات الوقائية المقررة".