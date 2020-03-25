الديوان الوطني للحليب ومشتقاته يفتح منصة رقمية لتسهيل عملية التزود ببودرة الحليب

البليدة - أعلن المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته اليوم الأربعاء عن فتح منصة رقمية لتسهيل عملية سحب التراخيص و دفع الفواتير و التزود من اقرب المخازن ببودرة الحليب لفائدة الملبنات.

وأوضح السيد سوالمية لوأج أن الديوان فتح منصة رقمية لتجنيب زبائنه من أصحاب الملبنات بكافة ولايات الوطن عناء التنقل في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها البلاد و تمكنهم من سحب التراخيص و دفع الفواتير و التزود ببودرة الحليب من أحد المخازن العشرة التابعة للديوان و الموزعة عبر التراب الوطني.

أما بالنسبة للملبنات التي يتم تموينها ببودرة الحليب من مقر الديوان ببوفاريك (ملبنات ولايتي البليدة و الجزائر العاصمة)’ فوضع بشانها تسهيلات لهم بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و استصدار تراخيص لهم للتزود بهذه المادة بانتظام و دون أية مشاكل في التنقل، كما قال المدير.

وكشف السيد سوالمية منجهة أخرى، أنه و بتعليمات من وزير الفلاحة سيقوم الديوان، في حالة حدوث اضطرابات أو ندرة في حليب الأكياس في الأسواق خلال هذه الفترة، بمرافقة الملبنات و ضخ كميات أكبر من مسحوق الحليب على ان يتم استدراك الامر في الأشهر المقبلة.

وأكد أن هذا الاجراء يأتي للقضاء على أي تذبذب محتمل في انتاج هذه المادة الأساسية للمواطنين مطمئنا في ذات الوقت بأن كل الملبنات تنتج خلال هذه الفترة كميات أكبر من الكميات الاعتيادية.