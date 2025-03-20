كوفيد-19: مربوا الدواجن يتبرعون ب 1 بالمائة إجمالي إنتاجهم لفائدة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي

الجزائر - شرع بعض مربوا الدواجن بتخصيص 1 بالمائة من إنتاجهم من اللحوم البيضاء كهبة لتموين المراكز الاستشفائية والاقامات المخصصة للحجر الصحي، بعد انتشار وباء كوفيد -19 في عدة ولايات من الوطن، حسبما علم اليوم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وجاءت هذه العملية التي شرع فيها أمس الاثنين في إطار جهود "التضامن مع المواطنين الموجودين في المستشفيات وأماكن الحجر الصحي بسبب وباء كورونا" من خلال تموين هده المراكز والاقامات.

وحسبما علم لدى خلية الاتصال بالوزارة، "بادر بعض مربو الدواجن ابتداء من أمس الاثنين بتخصيص 1 ? من انتاجهم كهبة لتموين المراكز الاستشفائية والاقامات المخصصة للحجر الصحي باللحوم البيضاء مجانا".

وجاءت هذه المبادرة بعد قيام وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد شريف عماري خلال هذا الأسبوع بإجراءات عن طريق الديوان الوطني لأغذية الأنعام (أوناب) من أجل امتصاص الفائض في الإنتاج الذي أدى الى انهيار الأسعار في سوق اللحوم البيضاء على حساب المربي.

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وحسب نفس المصدر، قرر السيد عماري التكفل بفائض الإنتاج حيث طلب من كل المذابح التابعة للديوان القيام بشراء منتوج الفلاحين بسعر يبلغ 160 دينار/ كغ.

واعتبر المربون العملية جد مشجعة من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني وتفادي الخسارة للمربين، بحيث وستوجه الكميات الممتصة لتكوين مخزون لضبط السوق خلال فترات الحاجة.

من جانبه دعا المجلس الوطني المهني للشعبة الدواجن، المربين في كل أنحاء الوطن للمساهمة حسب المستطاع في هذه الهبة التضامنية لتموين المستشفيات والفنادق التي يتواجد بها مواطنون في الحجر الصحي، اعترافا منهم بوقوف الدولة الى جانب الفلاحين والمربين في الفترات الصعبة من دورة الإنتاج والتسويق.

يذكر أن المربين كانوا يعرضون منتوجهم للبيع قبل صدور قرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد شريف عماري بأسعار تتراوح بين 100 و120 دج للكغ فقط ، الأمر الذي لا يساعدهم في تعويض كل تكاليف الإنتاج.