Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: مربوا الدواجن يتبرعون ب 1 بالمائة إجمالي إنتاجهم لفائدة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 14:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
كوفيد-19: مربوا الدواجن يتبرعون ب 1 بالمائة إجمالي إنتاجهم لفائدة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي

الجزائر - شرع بعض مربوا الدواجن بتخصيص 1 بالمائة من إنتاجهم من اللحوم البيضاء كهبة لتموين المراكز الاستشفائية والاقامات المخصصة للحجر الصحي، بعد انتشار وباء كوفيد -19 في عدة ولايات من الوطن، حسبما علم اليوم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وجاءت هذه العملية التي شرع فيها أمس الاثنين في إطار جهود "التضامن مع المواطنين الموجودين في المستشفيات وأماكن الحجر الصحي بسبب وباء كورونا" من خلال تموين هده المراكز والاقامات.

وحسبما علم لدى خلية الاتصال بالوزارة، "بادر بعض مربو الدواجن ابتداء من أمس الاثنين بتخصيص 1 ? من انتاجهم كهبة لتموين المراكز الاستشفائية والاقامات المخصصة للحجر الصحي باللحوم البيضاء مجانا".

وجاءت هذه المبادرة بعد قيام وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد شريف عماري خلال هذا الأسبوع بإجراءات عن طريق الديوان الوطني لأغذية الأنعام (أوناب) من أجل امتصاص الفائض في الإنتاج الذي أدى الى انهيار الأسعار في سوق اللحوم البيضاء على حساب المربي. 

إقرأ أيضا : فيروس كورونا: مجمع جيتاكس يطلق صناعة كمامات حماية على مستوى وحداته ال23

وحسب نفس المصدر، قرر السيد عماري التكفل بفائض الإنتاج حيث طلب من كل المذابح التابعة للديوان القيام بشراء منتوج الفلاحين بسعر  يبلغ 160 دينار/ كغ.

واعتبر المربون العملية جد مشجعة من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني وتفادي الخسارة للمربين، بحيث وستوجه الكميات الممتصة لتكوين مخزون لضبط السوق خلال فترات الحاجة.

من جانبه دعا المجلس الوطني المهني للشعبة الدواجن،  المربين في كل أنحاء الوطن للمساهمة حسب المستطاع في هذه الهبة التضامنية لتموين المستشفيات والفنادق التي يتواجد بها مواطنون في الحجر الصحي، اعترافا منهم بوقوف الدولة الى جانب الفلاحين والمربين في الفترات الصعبة من دورة الإنتاج والتسويق.

يذكر أن المربين كانوا يعرضون منتوجهم للبيع قبل صدور قرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد شريف عماري بأسعار تتراوح بين 100 و120 دج للكغ فقط ، الأمر الذي لا يساعدهم في تعويض كل تكاليف الإنتاج.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: مربوا الدواجن يتبرعون ب 1 بالمائة إجمالي إنتاجهم لفائدة المستشفيات ومراكز الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 14:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.25

استجابة "كاملة" للمواطنين في أول يوم من تطبيق الحجر الصحي الجزئي بالجزائر العاصمة

20.03.25

قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة 2019: الحكم بالسجن 15 سنة لأويحيى و 12 سنة لسلال

20.03.25

فيروس كورونا: تنظيم قوافل تضامنية لمساعدة الفئات الهشة بمختلف ولايات الوطن

20.03.25

فيروس كورونا: الرئيس تبون يوجه تحية تقدير لسكان البليدة لصبرهم على الحجر الصحي 

20.03.25

الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الارهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد

20.03.25

المديرية العامة للأمن الوطني تذكر بأهم التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا

الأكثــر قـراءة

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.23

البليدة: حضور مصالح الأمن جميع مراسيم دفن الموتى اجباري ابتداء من اليوم

20.03.23

فيروس كورونا: وضع قائمة أئمة مخولين للإدلاء بتصريحات والمشاركة في البلاطوهات  

20.03.23

بن بوزيد: وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد

20.03.23

فيروس كورونا: القرض الشعبي الجزائري يواصل تقديم خدماته في ظل الاحترام التام للاجراءات…

20.03.23

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن