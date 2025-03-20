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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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جمارك: ارتفاع الايرادات المحصلة بأكثر من 4 بالمئة خلال يناير 2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 13:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات

 

الجزائر - بلغت الايرادات الجمركية للجزائر ما قيمته 54ر69 مليار دينار خلال يناير 2020 ،مقابل 81ر66 مليار دينار في نفس الشهر من سنة 2019 ما يمثل ارتفاع بنسبة 09ر4  بالمئة ، حسبما علمت (وأج) لدى المديرية العامة للجمارك.

وساهمت هذه المبالغ التي حصلتها مصالح الجمارك في رفع ميزانية الدولة لتصل قيمتها إلى 33ر59 مليار دينار، مقابل 74ر56  مليار دينار تقريبا ، بزيادة 57ر4 بالمئة ، حسب احصائيات قسم الدراسات و الاستشراف التابع لمصالح الجمارك.

ووفقًا لنفس المصدر، مثلت الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة 85،32 بالمئة من جملة التحصيلات الجمركية خلال الشهر الأول من عام 2020.

وبلغت حصة الإيرادات الممنوحة لصندوق الضمان والتضامن التابع للسلطات المحلية 5،63 مليار دينار مقابل 6،08 مليار دينار بانخفاض قدره 7،48بالمئة.

وبحسب ذات المصدر ، فإن الإيرادات التي خصصت للصندوق الوطني للتقاعد بلغت أربعة (4) مليارات دينار مقابل 3،35 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي،أي بزيادة 12،92بالمئة.

أما الإيرادات المخصصة لحسابات التخصيص الخاصة فقد بلغت 512،45 مليون دينار مقابل 360،51 مليون دينار بزيادة بلغت 42،15 بالمئة.

وبشأن الإيرادات المخصصة للبلديات، فقد تراجعت بـ20،56 بالمئة في يناير مقارنة بالشهر نفسه في 2019، حيث بلغت 57،48 مليون دينار مقابل 72،35 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوزيع التحصيلات الجمركية حسب الإيرادات و المناطق ، فقد لوحظ ان القسم الأكبر من المبلغ المحصل تقريبا ( 96،07 بالمئة) خلال الشهر الأول من العام الجاري مصدره خمسة عشر مصدرا و بلغ  اجمالي هذا المبلغ نحو 66،81 مليار دينار.

و تفيد الجمارك بأن المصادر الأساسية لهذه الإيرادات هي الميناء الجاف للجزائر العاصمة الذي يتصدر قائمة من 83 مصدر للإيرادات الجمركية ويغطي هذا المصدر لوحده ، 14،77بالمئة من إجمالي المبالغ آلتي حصلت عليها الجمارك ، بما يعني أكثر من 10،27 مليار دينار.

ويظهر تصنيف التحصيلات حسب الإيرادات الجمركية أن المركز الثاني يعود لميناء الجزائر بـ 10،14 مليار دينار (14،59بالمئة )ه، تليه موانئ كل من  أرزيو ثمانية (8) مليار دينار (11،51بالمئة) و بجاية بـ 5،57 مليار دينار (8،01بالمئة) و  عنابة 5،14 مليار دينار (7،40بالمئة) و سكيكدة 4،58 مليار دينار(6،59بالمئة) و بومرداس 4،25 مليار دينار ( 6،12بالمئة) و الميناء الجاف الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة ب 4،10 مليار (5،90بامئة).

وسجلت الموانئ الجزائرية الأخرى ايرادات على نطاق أقل حيث تتراوح ما بين 1 و3 مليارات دينار، في حين ان 20 مديرية لم تحقق أي تحصيل جمركي خلال يناير الماضي.

و بلغت عائدات الجمارك الجزائرية خلال سنة 2019 نحو  1.097،86 مليار دينار ، بزيادة 7بالمئة.

وسمحت هذه الإيرادات بدعم ميزانية الدولة بـقيمة مالية قدرت  947،05 مليار دينار (+ 7،36بالمئة) ،و صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بـ93،2 مليار دينار ما يمثل  4،52بالمئة ، و 50،47 مليار دينار (+ 8،84بالمئة ) للصندوق الوطني للتقاعد و 6،06 مليار دينار (-3،97بالمئة ) لحسابات التخصيص الخاصة (3،97-  بالمئة ) و أخيرا، بلغت الإيرادات المخصصة للبلديات 1،074 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضا بأكثر من 53،17بالمئة.

  

تصنيف التحصيلات حسب المقاطعة والايرادات  (مؤطر)

 

الجزائر- فيما يلي قائمة اهم 15 مقاطعة و الايرادات الجمركية المحصلة خلال شهر يناير 2020.

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

 

المقاطعة                            القيمة  (مليون دينار)

التطور

 

-الجزائر ميناء جاف                      274ر10                      77ر14

بالمئة

-الجزائر ميناء                            143ر10                      59ر14

بالمئة

-ارزيو                                    001ر8

51ر11 بالمئة

-بجاية                                     572ر5                        01ر

8  بالمئة

-عنابة ميناء                               146ر5

40ر7 بالمئة

-سكيكدة                                   585ر4                        59ر6

بالمئة

-بومرداس                                253ر4                         12ر6

بالمئة

-الجزائر الصنوبر البحري               103ر4                        90ر5

بالمئة

-وهران ميناء                             641ر3                        24ر5

بالمئة

-الدار البيضاء-شحن                      528ر3                        07ر5

بالمئة

-وهران خارجي                          374ر2                         14ر3

 

بالمئة

-جيجل                                   611ر1                          32ر2

بالمئة

-بليدة                                     544ر1

22ر2 بالمئة

-مستغانم                                 016ر1

46ر1 بالمئة

-الغزوات                                013ر1

46ر1 بالمئة

 

الباقي                                     732ر2

93ر3 بالمئة

المجموع                                  544ر69

100بالمئة.

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جمارك: ارتفاع الايرادات المحصلة بأكثر من 4 بالمئة خلال يناير 2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 13:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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