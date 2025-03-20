تسرب للغاز على مستوى بئر لضخ الغاز بحاسي مسعود: تم التحكم سريعا في الوضع -

البليدة: ضمان الحد الأدنى للخدمة لمكاتب البريد عبر 13بلدية -

فيروس كورونا: مجمع جيتاكس يطلق صناعة كمامات حماية على مستوى وحداته ال23 -

كوفيد -19: الدعوة الى عدم الإنسياق وراء الإشاعات والخوف -

وزير التجارة ينصب لجنة أزمة مكلفة بمتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية -

رابطة صحراوية تطالب الصحة العالمية بضرورة تتبع كافة الإجراءات الوقائية داخل السجون المغربية -

فيروس كورونا: محطات الخدمات تبقى مفتوحة عبر التراب الوطني -

الحجر الصحي بالبليدة: إتخاذ عدة إجراءات للاستجابة لاحتياجات المواطنين -

رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم عز الدين بوكردوس ويشيد بخصال الفقيد -

فيروس كورونا: تسجيل 34 حالة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر -

نقص التموين بالسميد والفرينة: الديوان المهني للحبوب يقدم تسبيقات للمطاحن -

هطول أمطار رعدية على عديد ولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء -

دار الثقافة لعين تموشنت: إستحداث منصة إلكترونية للأطفال -

كورونا: دعوة المواطنين الالتزام بتوصيات مصالح الصحة و التقيد بالبقاء في المنزل -

دراسة حديثة تكشف أن عامل الحرارة يلعب دورا كبيرا في الحد من انتشار وباء كورونا -

كوفيد-19: إنتاج أزيد من 470 ألف ليتر من المحلول الكحولي -

الدرك الوطني يوقف ثلاثة مضاربين في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالجزائر العاصمة -

مكافحة فيروس كورونا: الرئيس تبون يتخذ إجراءات جديدة لتعزيز المخطط المطبق -

الرئيس غالي يشيد بالتجاوب الذي أبداه الصحراويون مع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا -