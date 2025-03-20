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فيروس كورونا: مجمع جيتاكس يطلق صناعة كمامات حماية على مستوى وحداته ال23

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 11:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
فيروس كورونا: مجمع جيتاكس يطلق صناعة كمامات حماية على مستوى وحداته ال23

الجزائر- أعلن المجمع العمومي للنسيج و الجلود (جيتاكس), يوم أمس الثلاثاء, أنه أطلق في مختلف وحداته صناعة كمامات الحماية قصد المشاركة في الجهود الوطنية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا, حسب بيان للمجمع.

و جاء في البيان أن المجمع الصناعي الذي يمتلك 23 وحدة يتوليان إدارتها فرعين للمجمع, تلتزم بصناعة كمية مهمة من كمامات الحماية على مستوى وحداتها الكائنة في وسط البلد و شرقه و غربه, و ذلك قصد المشاركة في الجهود الوطنية لتمكين البلد من الخروج "بسلامة" من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.

و لهذا الغرض, هنأت المديرية العامة عمال وحدات المجمع "لالتزامهم و تعبئتهم داخل مختلف وحدات الانتاج", يضيف ذات المصدر.

كما أكدت المديرية العامة للمجمع أنه تم اتخاذ إجراءات و تدابير قصد القيام بعمليات التعقيم داخل مقر المجمع و مختلف ورشات صناعة الأنسجة.

و يذكر أن المجمع المؤسس سنة 2015, يوظف أزيد من 8000 أجير و مختص في انتاج و تسويق المنتوجات النسيجية و صناعة الألبسة و القبعات و منتجات الجلود و الأحذية.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 12:29
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فيروس كورونا: مجمع جيتاكس يطلق صناعة كمامات حماية على مستوى وحداته ال23
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 آذار/مارس 2020 11:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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