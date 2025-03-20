فيروس كورونا: مجمع جيتاكس يطلق صناعة كمامات حماية على مستوى وحداته ال23

و جاء في البيان أن المجمع الصناعي الذي يمتلك 23 وحدة يتوليان إدارتها فرعين للمجمع, تلتزم بصناعة كمية مهمة من كمامات الحماية على مستوى وحداتها الكائنة في وسط البلد و شرقه و غربه, و ذلك قصد المشاركة في الجهود الوطنية لتمكين البلد من الخروج "بسلامة" من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.
و لهذا الغرض, هنأت المديرية العامة عمال وحدات المجمع "لالتزامهم و تعبئتهم داخل مختلف وحدات الانتاج", يضيف ذات المصدر.
كما أكدت المديرية العامة للمجمع أنه تم اتخاذ إجراءات و تدابير قصد القيام بعمليات التعقيم داخل مقر المجمع و مختلف ورشات صناعة الأنسجة.
و يذكر أن المجمع المؤسس سنة 2015, يوظف أزيد من 8000 أجير و مختص في انتاج و تسويق المنتوجات النسيجية و صناعة الألبسة و القبعات و منتجات الجلود و الأحذية.