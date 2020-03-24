فيروس كورونا: محطات الخدمات تبقى مفتوحة عبر التراب الوطني

الجزائر- طمأنت المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال) الثلاثاء بخصوص فتح و وفرة الوقود على مستوى محطات الخدمات في التراب الوطني, حسب ما أكده اليوم الثلاثاء مدير الاتصال للمؤسسة, جمال شردود.

و قال السيد شردود في تصريح لوأج إن "نفطال ستواصل في تموين السوق بشكل عادي, إذ ان كافة محطات الخدمات عبر التراب الوطني مفتوحة لتقديم منتجاتها البترولية للمواطنين, لا سيما الوقود".

كما أكد إن غاز البوتان سيكون متوفرا عبر جميع نقاط البيع التابعة للمؤسسة بما في ذلك محطات الخدمات.

و حول احتمال غلق محطات الخدمات استبعد المتدخل هذا الخيار مؤكدا ان نفطال الفرع التابع لمجمع سوناطراك تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة و سوناطراك و ان هذا الاحتمال "لم يتم التطرق اليه حاليا". من جهة أخرى, أشار السيد شردود "انه في اطار التدابير الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، أطلقنا عملية تطهير واسعة لمنشئاتنا عبر التراب الوطني".

كما أوضح ان هذه العملية تتم على مستوى كافة مراكز التخزين و التوزيع من أجل الحفاظ على صحة المستخدمين, كما تستهدف محطات الخدمات حفاظا على صحة الزبائن و الساكنة" . و بخصوص ولاية البليدة التي اقر بخصوصها المجلس الاعلى للأمن حجرا صحيا لمدة عشرة ايام قابلة للتجديد اوضح السيد شردود ان "محطات الخدمات مقفلة في البليدة ابتداء من اليوم بأمر من الوالي".

يذكر إن الصيادلة الخواص وأصحاب الأكشاك غير معنيين بإجراءات الغلق التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون في ختام اجتماع المجلس الأعلى للأمن من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد, حسب ما أكده مصدر من رئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر نفسه ان هذه الإجراءات الاستثنائية ستسمح لاسيما للمواطنين بالتزود بالأدوية, ولأصحاب الأكشاك بممارسة نشاطاتهم, بما في ذلك بيع الصحف الوطنية.

و من بين الاجراءات الاستثنائية لمجلس الأعلى للأمن, تقرر الترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين "بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء", لتسهيل حصول السكان على المنتجات الغذائية الطازجة, مع التشديد على ضرورة "تجنب التجمعات".

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قد ترأس, أمس الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن, خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.