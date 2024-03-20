أهم مموني الجزائر في يناير 2020  

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.
البلد القيمة (مليون دولار) التطور
الصين 01ر 562 19ر25- بالمئة
ايطاليا 21ر 285 24ر15- بالمئة
فرنسا 35ر276 14ر23- بالمئة
اسبانيا 41ر200 78ر 26 - بالمئة
المانيا 53ر192 80ر 34 - بالمئة
الولايات المتحدة الامريكية 21ر178 48ر93+ بالمئة
تركيا 71ر154 07ر25- بالمئة
الارجنتين 82ر118 91ر40- بالمئة
البريزيل 10ر104 55ر11- بالمئة
مصر 68ر62 84ر25 +بالمئة
هولندا 62ر44 49ر2+ بالمئة
المملكة العربية السعودية 16ر44 77ر23-بالمئة
باقي العالم: 113 بلد: 95ر719
المجموع:3.097.40