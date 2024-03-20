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أهم مموني الجزائر في يناير 2020  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات

الجزائر - فيما يلي قائمة أهم مموني الجزائر و تكلفة الواردات من هذه الدول في يناير 2020 مع مقارنة لنفس الشهر من سنة 2019.

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

البلد القيمة (مليون دولار) التطور

الصين 01ر 562    19ر25- بالمئة

ايطاليا 21ر 285    24ر15- بالمئة

فرنسا 35ر276    14ر23- بالمئة

اسبانيا 41ر200    78ر 26 - بالمئة

المانيا 53ر192    80ر 34 - بالمئة

الولايات المتحدة الامريكية 21ر178    48ر93+ بالمئة

تركيا 71ر154     07ر25- بالمئة

الارجنتين 82ر118    91ر40- بالمئة

البريزيل 10ر104     55ر11- بالمئة

مصر 68ر62      84ر25 +بالمئة

هولندا 62ر44       49ر2+ بالمئة

المملكة العربية السعودية 16ر44   77ر23-بالمئة

باقي العالم: 113 بلد: 95ر719

المجموع:3.097.40

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أهم مموني الجزائر في يناير 2020  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 آذار/مارس 2020 14:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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