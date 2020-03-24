فيروس كورونا: نفطال تشرع في تطهير محطاتها و تطمئن بخصوص وفرة الوقود

و في تصريح ل/وأج اكد المتحدث انه " في اطار الاجراءات الوقائية من انتشار وباء كورونا شرعنا في عملية تطهير واسعة لمحطاتنا عبر كامل التراب الوطني" كما اوضح ان "هذه العملية تتم على مستوى جميع مراكز التخزين و التوزيع من اجل ضمان الوقاية للعمال و كذا على مستوى محطات الخدمات بضمان الوقاية للزبائن و السكان".

و ردا على سؤال حول تموين السوق و توفير المواد النفطية لاسيما الوقود و قارورات غاز البوتان اكد السيد شردود ان "هذه العملية لن تعرقل بتاتا التوزيع" مضيفا ان " نفطال ستستمر في تموين السوق بشكل عادي في هذا الظرف".

و حول احتمال غلق محطات الخدمات استبعد المتدخل هذا الخيار مؤكدا ان نفطال الفرع التابع لمجمع سوناطراك تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة و سوناطراك و ان هذا الاحتمال " لم يتم التطرق اليه حاليا".

و من جهة اخرى طمان السيد شردود يقول انه حتى في حالة وضع ولايات او مناطق بها محطات نفطال في الحجر الصحي من طرف السلطات الصحية فان الشركة ستقوم بتزويد السكان المعنيين بالمنتجات البترولية الضرورية ( غاز البوتان) انطلاقا من مراكزها الخاصة بالتخزين و التوزيع المجاورة.

في هذا السياق اوضح المتدخل ان نفطال انشات خلية ازمة على المستوى المركزي و اخرى على المستوى المحلي و انها تجتمع بصفة دائمة في ندوات عن طريق الفيديو بهدف تسيير الوضع بالتنسيق مع المدراء الولائيين المكلفين بالطاقة و عليه تتخذ الشركة التدابير الضرورية للتكيف مع الوضع لصالح المواطن و طبقا لتوجيهات السلطات العمومية".

من جهة اخرى و على المستوى الداخلي اتخذت نفطال عدة اجراءات و تدابير لحماية صحة عاملاتها و عمالها على غرار الغاء الدخول الى جميع مواقع الشركة على المتربصين و الممتهنين و الزوار و الاشخاص الاجانب الى اشعار اخر كما الزمت الشركة العمال بغسل ايديهم.

كما ألزمت مؤسسة نفطال كل عمالها القائمين على الأكشاك عبر محطات الخدمات التابعة لها بغسل الأيدي بالمحلول الكحولي و لبس الأقنعة الواقية و خفض عدد الحضور خلال الاجتماعات ذات الطابع الإلزامي إلى خمس أشخاص على الأكثر.

كما شجعت المؤسسة عمالها على استخدام الرسائل الالكترونية بدل المراسلات العادية و أمرت بالتقليص من اجتماعات العمل و التنقل ما بين المكاتب و المصالح و منع التجمعات مع توزيع بصفة مستعجلة عتاد الوقاية و الحماية الشخصية للطاقم الطبي و شبه الطبي التابع لها.

كما علقت مؤسسة نفطال مؤقتا عمليات اثبات الحضور الآلي بالبصمة و خدمة الاطعام تطبيقا لقرارات السلطات العمومية بمنح عطلة لجزء من عمالها لا سيما النساء الحوامل و اللواتي لديهن اطفال في سن منخفض و كذلك العمال الذين يعانون من امراض مزمنة.

أما بالنسبة للحالات المشتبه فيها (صعوبة في التنفس و الحمى) التي تم اكتشافها في أحد مواقع الشركة فقد قررت نفطال توجيههم للمعالجة فورا من طرف الطبيب المعالج في الموقع و عزلهم و حمايتهم عن طريق اقنعة واقية.